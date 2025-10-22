Drużyna Kochalskiego objęła prowadzenie już w 1. minucie

Karabach zaliczył fantastyczny start. Po pierwszych dwóch kolejkach miał na koncie komplet punktów. Dopiero za trzecim razem Kochalski i jego koledzy zaznali goryczy porażki.

Reklama

Środowy pojedynek w Bilbao dla Azerów zaczął się najlepiej jak mógł. Goście już w pierwszej minucie spotkania trafili do siatki Athletic. Leandro Andrade wykorzystał fatalny błąd obrońców. 26-latek znalazł się sam na sam z bramkarzem i nie zmarnował okazji.

Athletic po przerwie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę

Karabach na prowadzeniu utrzymał się do 40. minuty. Do remisu doprowadził Gorka Guruzeta. Po przerwie gospodarze dołożyli kolejne dwa gole. Ich autorami byli Robert Navarro i ponownie Guruzeta. Tym samym trzy punkty zostały w Bilbao.

W drugim meczu, który rozpoczął się w środę o 18.45 Galatasaray Stambuł pokonał Bodoe/Glimt 3:1.