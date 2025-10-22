Klub zamierza zerwać umowy z podejrzanymi osobami

Juve Stabia ma siedzibę w Castellammare di Stabia, niedaleko Neapolu, gdzie swoje korzenie ma włoska grupa przestępcza Camorra. Zespół zajmuje obecnie siódme miejsce w Serie B. Szeroko zakrojone śledztwo „ujawniło system mafijnych wpływów na działalność gospodarczą klubu” ze strony lokalnego klanu Camorra, poinformowali we wspólnym oświadczeniu prokuratorzy z Neapolu, policja i krajowy prokurator ds. walki z mafią.

W odpowiedzi Juve Stabia stwierdziło, że zarzuty dotyczą zewnętrznych dostawców i że żaden z akcjonariuszy ani obecnego kierownictwa nie jest podejrzany o powiązania z grupami przestępczymi. Klub zamierza podjąć się misji zarządu komisarycznego i współpracować z nim w celu zerwania wszelkich umów dostaw lub współpracy z firmami i osobami uznanymi za "podejrzane" - poinformowało Juve, dodając, że nie ma zagrożenia sankcjami sportowymi.

Camorra kontrolowała sprzedaż biletów

Brera Holdings, irlandzka spółka holdingowa notowana na indeksie giełdowym Nasdaq, koncentrująca się na rozbudowie swojego portfolio drużyn piłkarskich poprzez strategię wieloklubowej własności (MCO), nabyła w czerwcu 52 procent udziałów w klubie.

Osoby powiązane z klanem D'Alessandro, należącym do Camorry, kontrolowały działalność klubu, w tym sprzedaż biletów, catering, sprzątanie, opiekę zdrowotną, a nawet, do zeszłego roku, usługi turystyczne dla pierwszej drużyny – poinformowali prokuratorzy i policja. Zawodnicy musieli po prostu grać, a Camorra zajmowała się resztą. To był kompletny, kompleksowy pakiet - powiedział prokurator z Neapolu Nicola Gratteri na konferencji prasowej.

Calcio Foggia 1920 pierwszym klubem objętym kodeksem antymafijnym

Administracja sądowa zezwala klubowi na kontynuowanie działalności sportowej, ale na rok poddaje go nadzorowi kuratorów sądowych. Prokuratorzy z południowowłoskiego regionu Kalabria podjęli w zeszłym miesiącu podobny krok przeciwko trzecioligowemu klubowi Crotone, w ramach serii śledztw w sprawie domniemanej infiltracji klubów piłkarskich i radykalnych grup kibiców przez zorganizowaną przestępczość.

Pierwszym klubem piłkarskim we Włoszech objętym kodeksem antymafijnym był w maju Calcio Foggia 1920 (obecnie w Serie C). Grupa ultrasów, będąca bezpośrednim przejawem lokalnej przestępczości zorganizowanej, prowadziła kampanię wymuszeń, obejmującą zastraszanie, mającą na celu doprowadzenie do przymusowej sprzedaży za cenę niższą od rynkowej.