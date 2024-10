"Fryzjer" powinien "siedzieć" do maja 2025 roku

Ryszard F. został skazany za korupcję. W efekcie kilku procesów łącznie za kratami spędził kilka lat.

"Fryzjer" w więzieniu powinien przebywać do maja 2025 roku, ale jak informuje Interia.pl opuścił zakład karny na zasadzie zwolnienia warunkowego.

Szef piłkarskiej mafii skończył 78 lat

Były szef piłkarskiej mafii w Polsce zza krat wyszedł 3 września.

Sąd warunkowo przedterminowo zwolnił Ryszarda F., który odbył ponad sześć lat orzeczonej kary. W motywach tej decyzji leży przede wszystkim to, że nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, krytycznie odnosił się do swojej przeszłości, podejmował się działań na rzecz zakładu karnego, ale nie tylko, bo jak widzę w uzasadnieniu: także działań społecznych, choć nie są one skonkretyzowane. Decydujący był również wiek skazanego, osiągnął 78 lat. To wiek podeszły, istotna okoliczność, która zdaniem sądu uzasadniała udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia - powiedział Bogumił Hoszowski, sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w rozmowie z Interią.

Film o "Fryzjerze" w 2026 roku wejdzie do kin

Co ciekawe powstanie film fabularny o "Fryzjerze" i jego przestępczej działalności w polskiej piłce. Premiera przewidywana jest na 2026 rok.

Za scenariusz tego "dzieła" odpowiedzialny będzie Łukasz Maciejewski, znany z serialu "Król", filmów "Biała odwaga" czy "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" - informuje Interia.pl.