Lewandowski kontuzjowany, Szczęsny nie zarejestrowany

Lewandowski, który w poprzednim sezonie strzelał gole jak na zawołanie jest kontuzjowany. Uraz uda w lewej nodze wyklucza 36-letniego napastnika z gry na starcie sezonu. W kadrze Barcelony na pojedynek z Mallorcą próżno było też szukać Szczęsnego. Były golkiper reprezentacji Polski nie został póki co zgłoszony do rozgrywek La Liga 2025/26.

Kontrowersje przy drugim golu dla Barcelony

W sobotni wieczór w bramce Barcelony zadebiutował Joan Garcia. Kupiony latem z Espanyolu 24-latek w pierwszym meczu w barwach nowej drużyny nie miał sporo pracy. Mecz został rozstrzygnięty już przed przerwą. Goście strzelili dwa gole, a gospodarze stracili dwóch zawodników.

Barcelona prowadzenie objęła w 7. minucie. Raphinha wykorzystał idealne dogranie w pole karne Lamine'a Yamala i z bliska głową pokonał Leo Romana.

W 23. minucie było 2:0. Ferran Torres popisał się precyzyjnym uderzeniem tuż sprzed pola karnego. Gospodarze mieli wielkie pretensje do sędziego, że uznał gola, bo ich zdaniem gra powinna być przerwana chwilę wcześniej, gdy Yamal znokautował strzałem jednego z obrońców Mallorki.

Barcelona nie wykorzystała gry w przewadze

Na tym nie koniec nieszczęść miejscowej drużyny. Jeszcze przed przerwą czerwonymi kartkami ukarani zostali Manu Morlanes i Vedat Muriq.

W tym momencie stało się jasne, że Mallorca w tym meczu nie zdobędzie nawet punktu. Jednak trochę zawiedzeni czuć się mogą również kibice Barcelony. Katalończycy mając przewagę aż dwóch zawodników w drugiej połowie tylko raz trafili do bramki gospodarzy. W doliczonym czasie gry wynik na 3:0 ustalił Yamal.