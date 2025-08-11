Lewandowski walczy z czasem

Bramki dla Barcelony zdobyli Fermin Lopez (21. i 35.), Brazylijczyk Raphinha (37.) i Lamine Yamal (42. i 49.). Barcelona już w piątek ogłosiła, że z powodu kontuzji mięśnia uda lewej nogi z Como nie zagra Lewandowski. Nie jest jasne, czy polski napastnik zdąży wrócić do zdrowia przed sobotą, kiedy jego zespół rozpocznie walkę o obronę tytułu w hiszpańskiej ekstraklasie. Pierwszym rywalem mistrza będzie Mallorca.

Lewandowski nominowany do "Złotej Piłki"

Lewandowski w poprzednim sezonie imponował formą. W rozgrywkach 2024/25 wraz kolegami z drużyny sięgnął po potrójną koronę. Najpierw do gabloty Barcelony trafił Superpuchar Hiszpanii, następnie krajowy Puchar, a na końcu trofeum za wygranie LaLiga. Polak w całym sezonie łącznie rozegrał 52 spotkania, w których strzelił 42 gole.

Osiągnięcia 36-letniego snajpera Barcelony nie uszły uwadze ekspertów. Nasz rodak znalazł się wśród trzydziestu piłkarzy nominowanych do "Złotej Piłki", nagrody magazynu "France Football" dla najlepszego piłkarza świata.