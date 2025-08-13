Cracovia sprzedała Klicha za 1,5 mln euro

Wychowanek Tarnovii Tarnów przeniósł się do Cracovii w wieku 13 lat. W krakowskim klubie rozegrał 56 meczów w ekstraklasie i zdobył pięć bramek. Latem 2011 roku, za 1,5 miliona euro, został sprzedany do VfL Wolfsburg.

Reklama

Później swoją karierę kontynuował w PEC Zwolle, 1.FC Kaiserslautern, FC Twente Enschede. W 2017 roku przeszedł do Leeds United. To był dla niego najlepszy okres w karierze. Z zespołem tym awansował do Premier League. W najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii zaliczył 82 występy, w których zdobył pięć bramek.

W 2023 roku przeniósł się do ligi amerykańskiej MLS. Grał w DC United, a ostatnie sześć miesięcy spędził w Atlanta United. Pod koniec lipca klub ten zrezygnował z usług Klicha i rozwiązał z nim kontrakt. Pomocnik zdecydował się z skorzystać z oferty Cracovii.

Siódmy transfer Cracovii

Klich jest byłym reprezentantem Polski. W biało-czerwonych barwach rozegrał 41 meczów i zdobył dwie bramki, brał udział w finałowym turniej mistrzostw Europy w 2021 roku.

Jest siódmym piłkarzem pozyskanym przez Cracovię w tym oknie transferowym. Wcześniej kontrakty podpisano z obrońcą Dominikiem Piłą z Lechii Gdańsk, napastnikiem Filipem Stojilkovicem z SV Darmstadt 98, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu do OFK Belgrad, pomocnikiem Mateuszem Praszelikiem z włoskiego FC Sudtirol, austriackim pomocnikiem Dijon Kameri z RB Salzburg (ostatnio był na wypożyczeniu w SCR Altach), amerykańskim napastnikiem Kahvehem Zahiroleslamem z belgijskiego Koninklijke St. Truiden i bramkarzem Konradem Cymerysem z Siarki Tarnobrzeg.

Cracovia zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów. W najbliższym meczu zmierzy się w piątek na swoim stadionie z Widzewem Łódź.