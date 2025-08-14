Ósme trofeum Enrique z PSG

Do meczu o Superpuchar UEFA PSG przystąpiło jako zwycięzca tegorocznej Ligi Mistrzów, a Tottenham Hotspur jako triumfator Ligi Europy. Trener Luis Enrique w ciągu dwóch sezonów zdobył z paryskim klubem siedem trofeów i liczył na ósme. PSG drugi raz w historii uczestniczyło w Superpucharze. W 1996 roku przegrało z Juventusem Turyn, w którym występował Zinedine Zidane.

Tottenham triumfując w Lidze Europy zdobył pierwsze trofeum od 17 lat. Mimo to zdecydował się na zmianę trenera. Ange Postecoglou został zastąpiony przez Thomasa Franka, który przeniósł się z Brentfordu i podpisał trzyletni kontrakt.

Pierwszy celny strzał w 23. minucie

PSG i Tottenham pierwszy raz spotkały się w meczu o stawkę. W 2025 roku paryżanie wygrali pięć z ośmiu spotkań z angielskimi klubami, natomiast Spurs z francuskim klubem ostatnio mierzyli się w sezonie 2022/23. W fazie grupowej Ligi Mistrzów dwukrotnie pokonali Olympique Marsylia.

W meczu o Superpuchar pierwszy celny strzał w 23. minucie oddał napastnik Tottenhamu - Richarlison. Obronił go Lucas Chevalier, który latem został sprowadzony do PSG z Lille. Mistrz Francji miał mniej szczęścia w 39. minucie, gdy po rzucie wolnym strzał z bliska oddał Joao Palhinha. Chevalier dobrze interweniował, jednak piłka odbiła się od poprzeczki, a holenderski obrońca Micky van de Ven z bliska umieścił ją w bramce.

Chevalier nie popisał się przy drugi straconym golu

W pierwszej połowie piłkarze PSG wykonali 260 podań, a zawodnicy Tottenhamu - 92. Przewaga w posiadaniu piłki nie miała jednak przełożenia na liczbę stwarzanych sytuacji. Spurs oddali trzy celne strzały na bramkę, natomiast paryżanie ani jednego.

Na początku drugiej połowy groźny strzał na bramkę Chevaliera oddał Richarlison. Francuski bramkarz skapitulował po raz drugi w 48. minucie, kiedy Pedro Porro podał z rzutu wolnego, a Cristian Gabriel Romero głową strzelił gola na 2:0.

Zabójcza końcówka PSG

Następnie obrońca Tottenhamu Kevin Danso oddał strzał głową, lecz trafił w boczną siatkę. Po chwili w polu karnym przewrócił się Pedro Porro, lecz sędzia stanowczo pokazał, że nie było faulu.

PSG zdobyło bramkę kontaktową w 85. min. Koreańczyk Kang-In Lee lewą nogą celnie przymierzył zza pola karnego. W doliczonym czasie Ousmane Demele dośrodkował w pole karne, a Goncalo Ramos strzałem głową wyrównał na 2:2.

Mendes zapewnił PSG zwycięstwo po rzutach karnych

W meczach o Superpuchar Europy nie ma dogrywki. Od razu przystąpiono do serii rzutów karnych. Piłkarze PSG wygrali 4-3, a decydujący strzał wykonał Nuno Mendes.

12 z ostatnich 13 Superpucharów Europy padło łupem triumfatorów Ligi Mistrzów. Do niespodzianki doszło w 2012 roku, gdy Atletico Madryt pokonało Chelsea Londyn 4:1.