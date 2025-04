Faworyzowana Barcelona musiała się napocić, by pokonać jeden z najsłabszych zespołów w ligowej stawce, a gdyby nie Wojciech Szczęsny, to nie wiadomo jaki byłyby końcowy wynik. Ostatecznie Katalończycy wygrali na wyjeździe z Leganes 1:0. To nie był udany wieczór dla Roberta Lewandowskiego, który nie powiększył swojego strzeleckiego dorobku i w drugiej połowie został zdjęty z boiska.