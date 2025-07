Kyrgios miałby tylko jeden serwis

Sabalenka i ja myślimy o zorganizowaniu "bitwy płci" jeszcze w tym roku - powiedział Kyrgios brytyjskiemu nadawcy Talk Sport. Australijczyk miałby do dyspozycji tylko jeden serwis, a po jego stronie siatki kort byłby nieco większy.

Reklama

Szczerze mówiąc, jestem tym naprawdę zdenerwowany, ona jest teraz w szczytowej formie. I dostanie mnie w wersji z drewnianymi nogami, ale mimo to jestem przekonany, że mogę z nią wygrać - dodał Kyrgios, finalista Wimbledonu z 2022 roku.

Kontuzje prześladują Kyrgiosa

Od dwóch i pół roku Kyrgios, trapiony kontuzjami, tylko sporadycznie pojawia się na kortach. Przeszedł operację nadgarstka, ale nadal skarży się na bóle kolana. Nie grał od połowy marca, gdy odpadł w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Miami. Natomiast Sabalenka prezentuje się na wimbledońskiej trawie bardzo dobrze. We wtorek po południu zmierzy się w ćwierćfinale z Niemką Laurą Siegemund.

Zwycięstwo Billie Jean King było podważane

"Bitwą płci" nazywano pokazowe mecze tenisowe między kobietami a mężczyznami. Najsłynniejszy stoczyli w 1973 roku 29-letnia wówczas Billie Jean King oraz sześciokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych, 55-letni Bobby Riggs. Pojedynek oglądało w telewizji ponad 50 mln widzów, a na trybunach w Houston Astrodome zasiadło 30 472 osób, tworząc największą widownię meczu tenisowego w USA aż do 2012 roku. Zwyciężyła King 6:4, 6:3, 6:3, co odebrano jako wielki sukces ruchu wyzwolenia kobiet. Wynik był wielokrotnie podważany przez twierdzenia, że mecz został ustawiony, czemu Riggs zaprzeczał aż do swojej śmierci w 1995 roku.