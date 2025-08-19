Świątek i Ruud zagrali dwa mecze jednego dnia

Świątek i Ruud rozegrali we wtorek dwa mecze. W pierwszej rundzie wygrali z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe również 4:1, 4:2. Na środę zaplanowano półfinały i finał. Singlowa rywalizacja w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę.

Świątek i jej partner czekają na przeciwników

Po godzinie 21 czasu polskiego rozpoczną się mecze w części drabinki, z której wyłonieni zostaną rywale Świątek i Ruuda. Mogą nimi być: Serbowie Olga Danilovic i Novak Djokovic, Brytyjka Emma Raducanu i Hiszpan Carlos Alcaraz, Rosjanie Mirra Andriejewa i Daniił Miedwiediew lub najwyżej rozstawieni Amerykanka Jessica Pegula i Brytyjczyk Jack Draper.

Sześć gemów w secie dopiero w finale

Turniej gry mieszanej wyjątkowo odbywa się w tygodniu kwalifikacji do US Open, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa, co w dużym stopniu się udało.

Mecze mają krótszy format. Gra się do dwóch wygranych setów. Każdy set jest rozgrywany do czterech gemów. Przy stanie 40-40 w gemie następny punkt jest decydujący. Przy stanie 4:4 w gemach jest rozgrywany klasyczny tie-break. Ewentualny trzeci set to tzw. super tie-break, czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch punktów różnicy. Dopiero w finale sety będą rozgrywane do sześciu gemów.