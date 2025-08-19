Świątek wyprzedziła Gauff
W finale turnieju na twardych kortach w Cincinnati Świątek pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 7:5, 6:4, co ma istotny wpływ na najnowszy ranking WTA. Polka wyprzedziła drugą dotychczas Amerykankę Coco Gauff (odpadła w ćwierćfinale). To oznacza również, że w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym US Open będzie rozstawiona z numerem drugim.
Świątek sporo traci do Sabalenki
Świątek w rankingu wyprzedza trzy lata młodszą tenisistkę z USA zaledwie o 59 punktów. Do liderki Sabalenki traci 3292 punkty. Mająca polskie korzenie Paolini awansowała na ósmą pozycję. Awans o jedną lokatę jej oraz Świątek to jedyne zmiany w czołowej dziesiątce rankingu.
Fręch, która w Cincinnati odpadła w drugiej rundzie, spadła z 28. na 30. miejsce. Natomiast Linette - uczestniczka 1/8 finału tej imprezy - awansowała z 40. na 36. lokatę.
Sabalenka pewna gry w WTA Finals
W rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka, która jest już pewna awansu. Świątek zajmuje drugie miejsce, a trzecie - Gauff. Linette jest na 38., a Fręch - na 64. pozycji.
- Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 19 sierpnia:
- 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11225 pkt
- 2. (3) Iga Świątek (Polska) 7933
- 3. (2) Coco Gauff (USA) 7874
- 4. (4) Jessica Pegula (USA) 4903
- 5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 4733
- 6. (6) Madison Keys (USA) 4699
- 7. (7) Qinwen Zheng (Chiny) 4433
- 8. (9) Jasmine Paolini (Włochy) 4116
- 9. (8) Amanda Anisimova (USA) 3869
- 10. (10) Jelena Rybakina (Kazachstan) 3663
- ...
- 30. (28) Magdalena Fręch (Polska) 1626
- 36. (40) Magda Linette (Polska) 1404
- 120. (120) Katarzyna Kawa (Polska) 622
- 177. (180) Maja Chwalińska (Polska) 402
- 188. (188) Linda Klimovicova (Polska) 387
- Czołówka rankingu „Race to the WTA Finals”:
- 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 7610 pkt - awans
- 2. Iga Świątek (Polska) 7103
- 3. Coco Gauff (USA) 4944
- 4. Madison Keys (USA) 4440
- 5. Mirra Andriejewa (Rosja) 4059
- 6. Amanda Anisimova (USA) 3608
- 7. Jelena Rybakina (Kazachstan) 3511
- 8. Jessica Pegula (USA) 3430
- 9. Jasmine Paolini (Włochy) 3396
- 10. Elina Switolina (Ukraina) 2596
- ...
- 38. Magda Linette (Polska) 1080
- 64. Magdalena Fręch (Polska) 687
