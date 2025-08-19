Świątek wyprzedziła Gauff

W finale turnieju na twardych kortach w Cincinnati Świątek pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 7:5, 6:4, co ma istotny wpływ na najnowszy ranking WTA. Polka wyprzedziła drugą dotychczas Amerykankę Coco Gauff (odpadła w ćwierćfinale). To oznacza również, że w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym US Open będzie rozstawiona z numerem drugim.

Świątek sporo traci do Sabalenki

Świątek w rankingu wyprzedza trzy lata młodszą tenisistkę z USA zaledwie o 59 punktów. Do liderki Sabalenki traci 3292 punkty. Mająca polskie korzenie Paolini awansowała na ósmą pozycję. Awans o jedną lokatę jej oraz Świątek to jedyne zmiany w czołowej dziesiątce rankingu.

Fręch, która w Cincinnati odpadła w drugiej rundzie, spadła z 28. na 30. miejsce. Natomiast Linette - uczestniczka 1/8 finału tej imprezy - awansowała z 40. na 36. lokatę.

Sabalenka pewna gry w WTA Finals

W rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka, która jest już pewna awansu. Świątek zajmuje drugie miejsce, a trzecie - Gauff. Linette jest na 38., a Fręch - na 64. pozycji.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 19 sierpnia:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11225 pkt

2. (3) Iga Świątek (Polska) 7933

3. (2) Coco Gauff (USA) 7874

4. (4) Jessica Pegula (USA) 4903

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 4733

6. (6) Madison Keys (USA) 4699

7. (7) Qinwen Zheng (Chiny) 4433

8. (9) Jasmine Paolini (Włochy) 4116

9. (8) Amanda Anisimova (USA) 3869

10. (10) Jelena Rybakina (Kazachstan) 3663

...

30. (28) Magdalena Fręch (Polska) 1626

36. (40) Magda Linette (Polska) 1404

120. (120) Katarzyna Kawa (Polska) 622

177. (180) Maja Chwalińska (Polska) 402

188. (188) Linda Klimovicova (Polska) 387