Świątek wyprzedziła Gauff

W finale turnieju na twardych kortach w Cincinnati Świątek pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 7:5, 6:4, co ma istotny wpływ na najnowszy ranking WTA. Polka wyprzedziła drugą dotychczas Amerykankę Coco Gauff (odpadła w ćwierćfinale). To oznacza również, że w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym US Open będzie rozstawiona z numerem drugim.

Świątek sporo traci do Sabalenki

Świątek w rankingu wyprzedza trzy lata młodszą tenisistkę z USA zaledwie o 59 punktów. Do liderki Sabalenki traci 3292 punkty. Mająca polskie korzenie Paolini awansowała na ósmą pozycję. Awans o jedną lokatę jej oraz Świątek to jedyne zmiany w czołowej dziesiątce rankingu.

Iga Świątek najlepsza w Cincinnati. Za triumf zarobiła 752 tysięcy dolarów

Fręch, która w Cincinnati odpadła w drugiej rundzie, spadła z 28. na 30. miejsce. Natomiast Linette - uczestniczka 1/8 finału tej imprezy - awansowała z 40. na 36. lokatę.

Sabalenka pewna gry w WTA Finals

W rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka, która jest już pewna awansu. Świątek zajmuje drugie miejsce, a trzecie - Gauff. Linette jest na 38., a Fręch - na 64. pozycji.

  • Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 19 sierpnia:
  • 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11225 pkt
  • 2. (3) Iga Świątek (Polska) 7933
  • 3. (2) Coco Gauff (USA) 7874
  • 4. (4) Jessica Pegula (USA) 4903
  • 5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 4733
  • 6. (6) Madison Keys (USA) 4699
  • 7. (7) Qinwen Zheng (Chiny) 4433
  • 8. (9) Jasmine Paolini (Włochy) 4116
  • 9. (8) Amanda Anisimova (USA) 3869
  • 10. (10) Jelena Rybakina (Kazachstan) 3663
  • ...
  • 30. (28) Magdalena Fręch (Polska) 1626
  • 36. (40) Magda Linette (Polska) 1404
  • 120. (120) Katarzyna Kawa (Polska) 622
  • 177. (180) Maja Chwalińska (Polska) 402
  • 188. (188) Linda Klimovicova (Polska) 387
  • Czołówka rankingu „Race to the WTA Finals”:
  • 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 7610 pkt - awans
  • 2. Iga Świątek (Polska) 7103
  • 3. Coco Gauff (USA) 4944
  • 4. Madison Keys (USA) 4440
  • 5. Mirra Andriejewa (Rosja) 4059
  • 6. Amanda Anisimova (USA) 3608
  • 7. Jelena Rybakina (Kazachstan) 3511
  • 8. Jessica Pegula (USA) 3430
  • 9. Jasmine Paolini (Włochy) 3396
  • 10. Elina Switolina (Ukraina) 2596
  • ...
  • 38. Magda Linette (Polska) 1080
  • 64. Magdalena Fręch (Polska) 687