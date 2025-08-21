Lewandowski nie zagrał z Mallorcą

Barceloną w sobotę czeka w Walencji ligowy pojedynek z Levante. Jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy w nim Lewandowskiego. .Z relacji na oficjalnej stronie internetowej mistrzów Hiszpanii wynika, że czwartkowy trening był dla 37-letniego Polaka ostatnim etapem leczenia urazu i piłkarz jest gotowy do gry w ten weekend. Kontuzja wykluczyła Lewandowskiego z udziału w meczu pierwszej kolejki z Mallorcą na wyjeździe (3:0).

Barcelona pierwszym liderem w nowym sezonie

Dzięki najwyższej różnicy bramek Barcelona, która broni tytułu, została pierwszym liderem tabeli. Po trzy punkty mają również: Real Madryt, Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe, Athletic Bilbao, Alaves oraz Espanyol Barcelona, który niespodziewanie pokonał Atletico Madryt. Spotkanie Barcelony z Levante planowane jest na sobotę na godzinę 21.30.

Powrót Lewandowskiego do zdrowia ucieszy Urbana

Informacja o powrocie Lewandowskiego do treningów ucieszy na pewno selekcjonera reprezentacji Polski. Biało-czerwonych na początku września czekają eliminacyjne mecze z Holandią i Finlandią.

Jan Urban, który kilka tygodni temu zajął miejsce po Michale Probierzu rozmawiał telefonicznie z napastnikiem Barcelony. Nowy selekcjoner naszej kadry zdradził, że Lewandowski wyraził chęć powrotu do reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że najlepszy polski piłkarz zrezygnował z występów w narodowej drużynie po tym, jak poprzedni opiekun reprezentacji odebrał mu kapitańską opaskę.