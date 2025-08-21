Kulesza ma w sądzie bronić swojego dobrego imienia

Portal "Goniec" jakiś czas temu donosił, że Kulesza bawił się w prywatnym mieszkaniu towarzystwie polityków PiS. Impreza odbywała się w męskim gronie. Według informacji portalu panowie mieli m.in. spożywać wysoko procentowe napoje, tańczyć i śpiewać religijną pieśń "Barka".

Reklama

Informacją podanym przez "Gońca" zaprzeczył prezes PZPN. Kulesza zapowiedział, że będzie bronił swojego dobrego imienia na drodze sądowej. Szef polskiej piłki zarzucił dziennikarzom kłamstwo i zagroził pozwami sądowymi.

Kulesza tańczył z politykami PiS?

Na reakcję ze strony "Gońca" nie trzeba było długo czekać. Portal ujawnił nagranie, które ma dowodzić, że opisane przez niego wydarzenia z udziałem prezesa PZPN miały miejsce. W sieci pojawił się film przedstawiający grupę mężczyzn tańczących i śpiewających "Barkę". Według "Gońca" jednym z panów widocznych na nagraniu jest Kulesza. W tym męskim gronie oprócz szefa polskiej piłki mieli być też dwaj politycy PiS - były minister sportu Kamil Bortniczuk oraz poseł Łukasz Mejza.

Prezes PZPN domaga się kary dla Izraelczyków. 'Nie ma zgody na fałszowanie historii'
Prezes PZPN domaga się kary dla Izraelczyków. "Nie ma zgody na fałszowanie historii"

Zobacz również
Reklama

Portal twierdzi, że prezes PZPN skłamał

Cezary Kulesza publicznie skłamał, że opisane przez nas nagranie, na którym wraz z czołowymi politykami PiS tańczy i śpiewa do religijnej pieśni „Barka" nie istnieje, a sama impreza nigdy nie miała miejsca. Nie wiemy, dlaczego to zrobił - impreza się odbyła, a nagranie istnieje. Nie publikowaliśmy go dotychczas ze względów etycznych. Jednak w obliczu stawianych nam zarzutów i kroków prawnych, ujawniamy fragment materiałów, jakimi dysponujemy - napisał portal goniec.pl,

Jak na razie Kulesza nie ustosunkował się do opublikowanego nagrania. Czekamy na reakcję prezesa PZPN...