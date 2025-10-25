Krychowiak wybrał Mazura zamiast Tajfuna

Krychowiak dołączył do Mazura, ale nie na długo. Były gracz Sevilli i Paris Saint-Germain ma wystąpić tylko w jednym spotkaniu. Będzie to jego pożegnalny mecz. W nowym klubie Krychowiaka już wcześniej grali znany z Legii Warszawa Jakub Rzeźniczak i raper Quebonafide.

Wybór barw klubowych dokonany przez Krychowiaka nie spodobał się innemu artyście, którego hobby jest piłka nożna. Michał Matczak, czyli popularny Mata jest prezesem i zawodnikiem Tajfuna Ostrów Lubelski.

Mata ostro "przejechał" się po Krychowiaku

Według rapera Krychowiak miał grać w jego Tajfunie, a nie w Mazurze. Mata czuje się chyba "wystawiony do wiatru", bo nagrał diss na byłego kadrowicza. W utworze "Gra$$roootz!!! (Against Modern Football)” nie szczędzi gorzkich słów piłkarzowi.

Graliśmy mecz raz w Łodzi, była jeszcze wtedy sztama. Miałeś przejść do Tajfuna, jak skończysz na Cyprze blamaż. Zwykły karierowicz, umowa niedotrzymana. Gdybym pochodził z ulicy, byłabyś, ku**, roz***na. Nie wkurzam się za odmowę, ale za sposób jej podania. Weź potrеnuj lewą nogę, ziomek, nie jеstem do wykiwania. Nie obrażę cię, z szacunku za tego karnego ze Szwajcarią. Ale boli serio d**a, że się wypiąłeś na nas tak łatwo. Moralnego kręgosłupa chyba jestem twojego awarią. Jak mogłeś tak nisko upaść, żeby grać w okręgówce za darmo - śpiewa Mata.