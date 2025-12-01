14. gol Kyliana Mbappe

Na Estadi Montilivi w Gironie pod koniec pierwszej połowy Marokańczyk Azzedine Ounahi uderzył bez przyjęcia i strzelił efektownego gola po podaniu Ukraińca Wiktora Cygankowa. Real wyrównał w 67. minucie, gdy Kylian Mbappe wykorzystał rzut karny. Francuz z 14 golami jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga.

Reklama

Real domagał się drugiej "jedenastki"

Zawodnicy Realu domagali się kolejnego rzutu karnego, gdy Joel Roca kopnął Rodrygo. Brazylijczyk padł na murawę, ale sędzia uznał, że nie było przewinienia.

„Potknięcie Realu, Barcelona nowym liderem ligi” - ogłosił dziennik „Marca” po końcowym gwizdku w Gironie. Real w lidze zremisował trzeci mecz z rzędu. Poprzednio podzielił się punktami z Elche (2:2) i Rayo Vallecano (0:0).

Barcelona gra z Atletico, Real zmierzy się z Athletic

Barcelona ma 34 pkt i prowadzi w tabeli. Drugi Real traci punkt. Trzeci Villarreal w niedzielę pokonał na wyjeździe Real Sociedad San Sebastian 3:2. „Żółta Łódź Podwodna” ma 32 pkt, a czwarte Atletico Madryt - 31. Już we wtorek Barcelona podejmie Atletico Madryt, a w środę Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Athletic Bilbao.