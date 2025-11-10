Sinner stracił 1500 punktów
Najlepsi tenisiści świata zaczęli rywalizację w ATP Finals. Turniej w Turynie rozstrzygnie, kto zakończy 2025 rok na pozycji lidera rankingu.
Na razie Alcaraz, który w niedzielę na inaugurację pokonał Australijczyka Alexa de Minaura, awansował na pierwsze miejsce, ponieważ Sinnerowi, zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów ATP Finals, odjęto 1500 punktów zdobytych o tej porze w 2024. Hiszpan ma niewiele punktów do obrony, w ubiegłym roku odpadł po fazie grupowej.
Awanse Majchrzaka i Hurkacza
Nieobecny z powodu kontuzji w Turynie Serb Novak Djokovic, który niedawno wygrał turniej w Atenach, zdobywając swój 101. tytuł w karierze, awansował o jedno miejsce - na czwarte.
Majchrzak przesunął się o dwie pozycje do góry - na 66. lokatę. Natomiast pauzujący od wielu miesięcy ze względów zdrowotnych Hurkacz awansował z 78. na 75. miejsce.
- Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 10 listopada 2025
- 1. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 11050 pkt
- 2. (1) Jannik Sinner (Włochy) 10000
- 3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 4960
- 4. (5) Novak Djokovic (Serbia) 4830
- 5. (6) Ben Shelton (USA) 3970
- 6. (4) Taylor Fritz (USA) 3935
- 7. (7) Alex de Minaur (Australia) 3935
- 8. (8) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3845
- 9. (9) Lorenzo Musetti (Włochy) 3840
- 10. (11) Jack Draper (W. Brytania) 2990
- ...
- 66. (68) Kamil Majchrzak (Polska) 861
75. (78) Hubert Hurkacz (Polska) 775
