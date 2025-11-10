Sinner stracił 1500 punktów

Najlepsi tenisiści świata zaczęli rywalizację w ATP Finals. Turniej w Turynie rozstrzygnie, kto zakończy 2025 rok na pozycji lidera rankingu.

Na razie Alcaraz, który w niedzielę na inaugurację pokonał Australijczyka Alexa de Minaura, awansował na pierwsze miejsce, ponieważ Sinnerowi, zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów ATP Finals, odjęto 1500 punktów zdobytych o tej porze w 2024. Hiszpan ma niewiele punktów do obrony, w ubiegłym roku odpadł po fazie grupowej.

Awanse Majchrzaka i Hurkacza

Nieobecny z powodu kontuzji w Turynie Serb Novak Djokovic, który niedawno wygrał turniej w Atenach, zdobywając swój 101. tytuł w karierze, awansował o jedno miejsce - na czwarte.

Majchrzak przesunął się o dwie pozycje do góry - na 66. lokatę. Natomiast pauzujący od wielu miesięcy ze względów zdrowotnych Hurkacz awansował z 78. na 75. miejsce.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 10 listopada 2025

1. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 11050 pkt

2. (1) Jannik Sinner (Włochy) 10000

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 4960

4. (5) Novak Djokovic (Serbia) 4830

5. (6) Ben Shelton (USA) 3970

6. (4) Taylor Fritz (USA) 3935

7. (7) Alex de Minaur (Australia) 3935

8. (8) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3845

9. (9) Lorenzo Musetti (Włochy) 3840

10. (11) Jack Draper (W. Brytania) 2990

...

66. (68) Kamil Majchrzak (Polska) 861

75. (78) Hubert Hurkacz (Polska) 775