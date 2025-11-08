Rybakina złapała formę na koniec sezonu

Rybakina i Sabalenka 14. raz zmierzyły się na korcie. Szósty raz lepsza okazała Kazaszka. Triumf w WTA Finals to jej największy sukces od 2022 roku, kiedy wygrała wielkoszlemowy Wimbledon.

Sabalenka była pierwszą tenisistką, która wywalczyła sobie prawo startu w WTA Finals, a Rybakina dołączyła jako ostatnia. Urodzona w Moskwie 26-latka przez większość sezonu spisywała się bardzo przeciętnie. W żadnej z imprez Wielkiego Szlema nie dotarła nawet do ćwierćfinału.

Świątek nie dała rady Rybakinie

Do Arabii Saudyjskiej przyjechała za to rozpędzona, m.in. po zwycięstwie w turnieju rangi WTA 500 w chińskim Ningbo. W fazie grupowej pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą (4.) 6:3, 6:1, Igę Świątek (2.) 3:6, 6:1, 6:0 i Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową (10.) 6:4, 6:4. W półfinale wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą (5.) 4:6, 6:4, 6:3.

Rybakina górowała nad Sabalenką

W finale Rybakina zagrała po prostu rewelacyjnie. Świetnie funkcjonował jej serwis. Posłała 13 asów i nawet raz nie dała się przełamać. Białorusinkę podanie zawiodło w szóstym gemie i tyle wystarczyło, aby przegrała pierwszego seta.

W drugim obie wygrywały gemy serwisowe i obie też miały okazje na przełamanie. Ostatecznie potrzebny był tie-break, który okazał się zaskakująco jednostronny. Białorusinka nie wygrała w nim ani jednej piłki.

Wynik końcowy nie oddaje przewagi na korcie, jaką momentami miała Rybakina. Ze wszystkich 146 rozegranych piłek lepsza była w 82. Zanotowała 36 zagrań wygrywających, przy 22 niewymuszonych błędach. Sabalenka miała 12 „winnerów” i 26 niewymuszonych błędów.

Świątek WTA Finals wygrała w 2023 roku

Turniej WTA Finals, znany wcześniej pod nazwą WTA Championships, rozgrywany jest od 1972 roku. Występuje w nim osiem najlepszych zawodniczek sezonu. Ostatnią, która obroniła tytuł, była Amerykanka Serena Williams; najlepsza w latach 2012-14. Najwięcej razy - osiem - w imprezie zwyciężyła reprezentująca USA Martina Navratilova.

To 11. z rzędu edycja wygrana przez 11. inną zawodniczkę. W 2015 roku triumfowała Agnieszka Radwańska, natomiast w 2023 - Iga Świątek, która tym razem odpadła w fazie grupowej.

Już wcześniej było jasne, że rok 2025 na pierwszym miejscu rankingu zakończy Sabalenka, a druga będzie Świątek. Rybakinie zwycięstwo w finale pozwoliło awansować na piątą pozycję.