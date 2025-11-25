Lewandowski w styczniu może związać się z nowym klubem

Barcelona na razie nie zdecydowała się na podjęcie rozmów z Lewandowskim na temat przedłużenia wygasającego kontraktu. To jednak może się jeszcze zmienić. Polak wrócił do zdrowia po kontuzji i zaczął trafiać do siatki. Kolejne gole mogą wpłynąć na ostateczna decyzję szefów katalońskiego klubu.

Reklama

Czasu nie jest dużo, bo według obowiązujących przepisów Lewandowski już w styczniu będzie mógł podpisać umowę z nowym pracodawcą, która wejdzie w życie od 1 lipca.

Kolejka chętnych po Lewandowskiego

Sytuację chcą wykorzystać inne kluby. Lewandowski jest łakomym kąskiem. Snajper Barcelony jest gwarantem goli, a dodatkowo za jego transfer nie trzeba będzie płacić sumy odstępnego. Dlatego po kapitana reprezentacji Polski ustawia się kolejka chętnych.

Do tej pory najwięcej mówiło się o zainteresowaniu AC Milan i drużyn z Arabii Saudyjskiej. Włosi podobno przygotowali nawet specjalny plan ściągnięcia Lewandowskiego do Mediolanu.

Fenerbahce złożyło ofertę Lewandowskiemu

Włochów uprzedzić próbowali Turcy. Według informacji hiszpańskich mediów Fenerbahce Stambuł nawiązało już wstępny kontakt z Lewandowskim. Polak dostał ofertę półtorarocznego kontraktu. Propozycja została odrzucona, ale jak twierdzą hiszpańskie źródła Lewandowski nie powiedział definitywnie "nie". 37-latek oczekuje dwuipółletniej umowy.