Lewandowski w styczniu może związać się z nowym klubem

Barcelona na razie nie zdecydowała się na podjęcie rozmów z Lewandowskim na temat przedłużenia wygasającego kontraktu. To jednak może się jeszcze zmienić. Polak wrócił do zdrowia po kontuzji i zaczął trafiać do siatki. Kolejne gole mogą wpłynąć na ostateczna decyzję szefów katalońskiego klubu.

Reklama
AC Milan ma gotowy plan na Roberta Lewandowskiego. Oto oferta dla Polaka
AC Milan ma gotowy plan na Roberta Lewandowskiego. Oto oferta dla Polaka

Zobacz również

Czasu nie jest dużo, bo według obowiązujących przepisów Lewandowski już w styczniu będzie mógł podpisać umowę z nowym pracodawcą, która wejdzie w życie od 1 lipca.

Kolejka chętnych po Lewandowskiego

Sytuację chcą wykorzystać inne kluby. Lewandowski jest łakomym kąskiem. Snajper Barcelony jest gwarantem goli, a dodatkowo za jego transfer nie trzeba będzie płacić sumy odstępnego. Dlatego po kapitana reprezentacji Polski ustawia się kolejka chętnych.

Do tej pory najwięcej mówiło się o zainteresowaniu AC Milan i drużyn z Arabii Saudyjskiej. Włosi podobno przygotowali nawet specjalny plan ściągnięcia Lewandowskiego do Mediolanu.

Fenerbahce złożyło ofertę Lewandowskiemu

Włochów uprzedzić próbowali Turcy. Według informacji hiszpańskich mediów Fenerbahce Stambuł nawiązało już wstępny kontakt z Lewandowskim. Polak dostał ofertę półtorarocznego kontraktu. Propozycja została odrzucona, ale jak twierdzą hiszpańskie źródła Lewandowski nie powiedział definitywnie "nie". 37-latek oczekuje dwuipółletniej umowy.