Lewandowski w wielkim stylu wrócił do składu Barcelony

O końcu Lewandowskiego w Barcelonie spekuluje się od dłuższego czasu. Wicekról strzelców hiszpańskiej La Liga z poprzedniego sezonu obecne rozgrywki zaczął w roli rezerwowego. Na początku nowej kampanii Polak doznał dwóch kontuzji. Po powrocie do zdrowia 37-letni napastnik dostał szansę gry w podstawowym składzie katalońskiej drużyny.

Lewandowski wykorzystał ją najlepiej jak mógł. W meczu przeciwko Celcie Vigo zaliczył hat-tricka. Po tym wyczynie od razu pojawiły się wątpliwości, czy Barcelona w czerwcu tak łatwo rozstanie się z Polakiem.

Atrakcyjna oferta ma skusić Lewandowskiego

Na pewno nie stanie się to w styczniowym okienku transferowym, a na to liczył AC Milan. Włosi, którzy mają spore problemy z napastnikami zagięli parol na Lewandowskiego i nie odpuszczają.

Szefowie AC Milan mają gotową ofertę, którą chcą przedstawić Polakowi. O jej szczegółach pisze dziennikarz dziennika "Sport", Luis Miguel Sanz. Mediolańczycy liczą, że skuszą Lewandowskiego atrakcyjną ofertą, której długość obowiązywać będzie co najmniej dwa lata, pod warunkiem że Barcelona nie zdecyduje się na przedłużenie jego kontraktu. Dla Milanu doświadczeni Modric i Lewandowski mogą być kluczem do sukcesu projektu - informuje hiszpański "Sport".

AC Milan planował wypożyczyć Lewandowskiego

Szefowie AC Milan zakładali, że w zimowym okienku transferowym wypożyczą Lewandowskiego z Barcelony, a w czerwcu podpiszą z nim minimum dwuletnią umowę. Ten plan jednak obecnie wydaje się mało realny.