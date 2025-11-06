Pajor zdobyła 43 bramki w 46 meczach Barcelony

Pajor o nagrodę rywalizowała będzie m.in. z czterema klubowymi koleżankami z Barcelony, w tym najlepszą w dwóch poprzednich edycjach Hiszpanką Aitaną Bonmati i laureatką z 2021 i 2022 roku jej rodaczką Alexią Putellas.

Reklama

Pajor została nominowana za zdobycie 43 bramek w 46 meczach Barcelony, a także przyczynienie się do pierwszego w historii awansu Polski na kobiece mistrzostwa Europy. Na Euro Polka zdobyła jedną z bramek w wygranym meczu z Danią 3:2.

Piłkarze PSG dominują na liście nominowanych do nagrody Piłkarza Roku

Krótsza, bo licząca 11 nazwisk, jest lista nominowanych do nagrody Piłkarza Roku. Zdominowali ją zwycięzcy Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain: Francuz Ousmane Dembele, Marokańczyk Achraf Hakimi oraz Portugalczycy Vitinha i Nuno Mendes.

Listę uzupełniają: Anglicy Harry Kane (Bayern Monachium) i Cole Palmer (Chelsea Londyn), Hiszpanie Pedri i Lamine Yamal (obaj Barcelona), Francuz Kylian Mbappe (Real Madryt), Brazylijczyk Raphinha (Barcelona) oraz Egipcjanin Mohamed Salah (Liverpool).

Szczęsny jednym z ośmiu nominowanych

Reklama

Robert Lewandowski, który wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku w edycjach 2020 i 2021, tym razem znalazł się w gronie 22 napastników mających szansę trafić do Drużyny Roku. Szansę na to ma również Szczęsny, jego klubowy kolega z Barcelony, który jest też wśród ośmiu nominowanych do nagrody dla Najlepszego Bramkarza.

"Złota Piłka" dla Dembele

Nagroda Piłkarza Roku jest przyznawana od 1991 roku. W latach 2010-2015 "France Football" i FIFA wyróżniały wspólnie jednego zawodnika "Złotą Piłką FIFA", ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie. We wrześniu Złotą Piłkę plebiscytu "France Football" otrzymał Dembele.