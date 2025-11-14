Lewandowski mimo upływu lat nadal piekielnie skuteczny

Robert Lewandowski w ostatnim ligowym meczu Barcelony popisał się hat-trickiem. W ten sposób 37-letni napastnik po raz kolejny pokazał, że jego krytycy zbyt wcześnie stawiają na nim krzyżyk. Najlepszy polski piłkarz wprawdzie sezon zaczął na ławce rezerwowych, ale obecnie ma już na koncie siedem strzelonych goli w lidze hiszpańskiej i nie jest wykluczone, że w kolejnych meczach na stałe wróci do podstawowego składu katalońskiej drużyny.

Kolejne dobre występy, a przed wszystkim gole mogą zmusić szefów Barcelony do zastanowienia się, czy rezygnowanie z usług Lewandowskiego po zakończeniu aby jest na pewno dobrym pomysłem. Teoretycznie szefowie Barcelony z podjęciem decyzji nie powinni się zbytnio ociągać. Zgodnie z przepisami FIFA Lewandowski już w styczniu może podpisać umowę z nowym pracodawcą, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2026 roku.

Długa kolejkach chętnych po Lewandowskiego

Polak jednak już w kilku wywiadach podkreślił, że o kolejnym kroku w swojej karierze zdecyduje dopiero po zakończeniu obecnego sezonu. Lewandowski nie musi się spieszyć, bo pozostanie na lodzie raczej mu nie grozi.

Już teraz ustawia się po niego kolejka chętnych. Turecki dziennikarz, Ekrem Konur opublikował w mediach społecznościowych listę klubów, które są zainteresowane zatrudnieniem Lewandowskiego. W tym gronie znalazły się: Atletico Madryt, Al-Nassr, Al Hilal, Neom SC, Inter Miami, LAFC. Konur wspomina jeszcze o trzech klubach z Europy. Prawdopodobnie miał na myśli AC Milan, Manchester United i Fenerbahce Stambuł.

Lewandowski może zarabiać ponad 20 mln euro rocznie

Turecki dziennikarz podał też wysokość zarobków na jakie może liczyć Lewandowski w nowym miejscu pracy. Jego zdaniem Saudyjczycy oferują Polakowi ponad 20 milionów euro rocznej pensji.

Napastnik Barcelony po wygaśnięciu kontraktu z obecnym pracodawcą stanie się wolnym zawodnikiem. To oznacza, że za jego transfer nie trzeba będzie płacić sumy odstępnego. Dlatego potencjalny nowy klub Lewandowskiego będzie mógł mu zaoferować spore pieniądze.