Lewandowski do Nowego Jorku przybył z żoną

Lewandowski nazwał wydarzenie w przeddzień Święta Niepodległości wielkim przeżyciem. Jak dodał, jest szczęśliwy, że może uczestniczyć w tej uroczystości. Jestem dumny, że jestem Polakiem, jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj niezależnie od tego, gdzie się znajduję, niezależnie od tego, gdzie gram. Zawsze wiem o tym, że robię to dla naszej ojczyzny. (…) Powinniśmy wszyscy razem świętować naszą niezależność. Cieszmy się - mówił Lewandowski, który przybył do Nowego Jorku z żoną.

Piłkarz dokonał wewnątrz gmachu symbolicznego zapalenia świateł dużej makiety Empire State Building. Na zewnątrz wierzchołek wieżowca automatycznie zapłonął biało-czerwonymi barwami chwilę później, dokładnie o zmierzchu, o godz. 16:42 (22:42 polskiego czasu).

Lewandowski sportowcem najwyżej klasy

Konsul generalny RP Mateusz Sakowicz zwrócił uwagę na historyczny wymiar uroczystości. Po raz pierwszy w historii obywatel Polski ma rozświetlić kultowy Empire State Building - zaznaczył konsul. Nazwał Lewandowskiego sportowcem najwyższej klasy.Jego profesjonalizm, etyka pracy i uczciwość są niezrównane - podkreślił.

Nic dziwnego, że jest wzorem do naśladowania. Jest inspiracją dla milionów młodych ludzi na całym świecie, z których niektórzy są tutaj dzisiaj obecni - ocenił konsul.

Lewandowskiemu dostał statuetkę Empire State Building

Menedżer ds. nieruchomości w Empire State Realty Trust – firmie zarządzającej m.in. Empire State Building – Robert Pender wręczył Lewandowskiemu pamiątkową statuetkę gmachu. Nawiązał w swym wystąpieniu do polskiego święta, wspominając także o historii naznaczonej rozbiorami naszego kraju i o odzyskaniu niepodległości.

Dla polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych jest to uhonorowaniem wytrwałości, ducha, historii i tożsamości kulturowej narodu. Polskie Święto Niepodległości to nie tylko moment pamięci, ale także świętowanie odporności, jedności i dumy narodowej. Dziś wieczorem nasze kultowe światła rozbłysną na biało i czerwono, aby to święto uczcić - mówił Pender.

Empire State Building to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. Zbudowany w 1931 roku, przez wiele lat był najwyższym wieżowcem na świecie. Położony w sercu Manhattanu, stanowi nie tylko atrakcję turystyczną, lecz także siedzibę firm, miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i upamiętniających ważne wydarzenia.