Decyzja bramkarza reprezentacji Polki może dziwić

Bułka dotychczas grał w barwach OGC Nice. Jego kontrakt z francuskim klubem dobiegł końca. Polak już dawno poinformował swojego byłego pracodawcę, że nie przedłuży z nim umowy. Dlatego po jej wygaśnięciu mógł zmienić klubowe barwy bez konieczności płacenia sumy odstępnego.

O bramkarza reprezentacji Polski rywalizowało kilka klubów. Ostatecznie wybór Bułki padł na NEOM SC. Przenosiny do Arabii Saudyjskiej mogą dziwić wielu kibiców. Dla nich decyzja o przeprowadzce do egzotycznej ligi w tak młodym wieku może być niezrozumiała. Piłkarze, którzy grają na poziomie reprezentacyjnym na taki ruch decydują się raczej, gdy zbliżają się do sportowej emerytury.

Szejkowie skusili Bułkę kosmicznymi zarobkami

Jednak jak się spojrzy, ile w nowym klubie będzie zarabiał Bułka, to jego decyzja już tak nie dziwi. Saudyjczycy zaoferowali bramkarzowi reprezentacji Polski czteroletni kontrakt na mocy, którego będzie inkasował 10 milionów euro rocznej pensji. To nie jedyne pieniądze jakie Bułka dostanie od arabskich szejków. Jak donosi Marcin Włodarczyk z serwisu "Meczyki".pl nasz bramkarz dostanie też bonus za złożenie podpisu pod kontraktem.

Zarobki bramkarza reprezentacji Polski w nowym klubie

Przyszłe zarobki Bułki mogą przyprawić o zawrót głowy. Jak obliczył "Przegląd Sportowy" miesięcznie na konto golkipera biało-czerwonych wpływać będzie około 833 tys. euro miesięcznie, czyli blisko 3,5 mln zł.

Zarobki Marcina Bułki w NEOM SC

ok. 19 euro na minutę (ok. 80 zł)

ok. 1 tys. 150 euro na godzinę (ok. 4 tys. 900 zł)

ok. 27 tys. euro dziennie (ok. 115 tys. zł)

ok. 196 tys. euro tygodniowo (ok. 833 tys. zł)

ok. 833 tys. euro miesięcznie (ok. 3,5 mln zł)

Marcin Bułka rozegrał 73 mecze we francuskiej Ligue 1. W 26 z nich zachowwał czyste konto. W reprezentacji Polski do tej pory zaliczył pięć występów.