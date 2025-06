Zieliński wraca do Włoch

"La Gazzetta dello Sport" donosi, że podczas gdy większość składu w czwartek uda się do Charlotte na spotkanie z drużyną z Brazylii, Zieliński, Turek Hakan Calhanoglu, Francuz Benjamin Pavard i Niemiec Yann Bisseck wyruszą w podróż powrotną do Włoch.Dla nich klubowe mistrzostwa świata zakończyły się przedwcześnie. To spore utrudnienie dla trenera Cristiana Chivu - napisano.

Zieliński przejął opaskę od Lewandowskiego

Zieliński zmaga się z urazem łydki, który odnowił mu się na początku czerwca, podczas zgrupowania reprezentacji Polski przed towarzyskim meczem z Mołdawią. 31-letni pomocnik miał być w tym spotkaniu kapitanem biało-czerwonych po tym, jak ówczesny selekcjoner Michał Probierz odebrał opaskę Robertowi Lewandowskiemu.

Zieliński w USA nie zagrał nawet minuty

Zieliński był poza kadrą Interu na wszystkie mecze fazy grupowej turnieju w USA. Dwa razy w barwach zespołu z Mediolanu wystąpił natomiast Nicola Zalewski. W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego Inter wygrał w Seattle z River Plate Buenos Aires 2:0, dzięki czemu z siedmioma punktami zajął pierwsze miejsce w grupie E.