Brat piłkarza ukrywa się w Dubaju

41-letni Stam brał udział w przemycie 700 kilogramów kokainy. Wyrok był niższy niż 13 lat więzienia, których domagała się prokuratura. Sąd nie uznał wszystkich zarzutów za udowodnione.

Jego 43-letni brat został skazany na 3,5 roku więzienia, po tym jak wnioskowano o karę sześciu lat więzienia. Zaznaczono, że ukrywa się on w Dubaju i wcześniej został skazany na 4,5 roku więzienia za podobne przestępstwa

Stam zdobył mistrzostwo Holandii

Ronnie i jego brat byli ogniwem w globalnym handlu twardymi narkotykami – powiedział przewodniczący składu sędziowskiego. Obaj muszą zapłacić grzywnę w wysokości 30 000 euro. Sąd nakazał również przepadek prawie 1,7 miliona euro, które obaj zarobili z przestępstwa.

Stam zakończył karierę piłkarską w NAC Breda w 2016 roku, gdzie grał również w latach 2002-2008. W 2010 roku zdobył mistrzostwo kraju z FC Twente. Grał również w belgijskim Standardzie Liege i angielskim Wigan Athletic, z którym w roku 2013 wywalczył Puchar Anglii.