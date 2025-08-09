Gual z Legią zdobył Superpuchar i Puchar Polski
Gual trafił do Legii w 2023 roku z Jagiellonii Białystok jako król strzelców w sezonie 2022/23, gdy strzelił 16 goli i zanotował sześć asyst. W barwach warszawskiego zespołu rozegrał łącznie 99 spotkań, w których zdobył 30 bramek i dołożył do tego 15 asyst. Zdobył z nim m.in. Superpuchar Polski oraz Puchar Polski.
Legia Warszawa dziękuje Marcowi Gualowi za grę dla naszego klubu, zaangażowanie i wkład w sukcesy drużyny. Życzymy powodzenia w dalszej karierze w Portugalii - można przeczytać w komunikacie prasowym Legii.
Gual ostatnie mecze Legii oglądał z trybun
Informacja o odejściu Guala pojawiła się dwa dni po tym, jak warszawianie przegrali na wyjeździe z cypryjskim AEK Larnaka 1:4 (1:1) w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. To ich pierwsza porażka w sezonie.
29-letni Hiszpan sezon zaczął jako numer jeden wśród napastników Legii. Szybko jednak stracił miejsce w składzie, a wkrótce nie mieścił się nawet na ławce rezerwowych.
Legia na Gualu zarobi 250 tysięcy euro
Gual z nowym klubem podpisze 3-letni kontrakt, do czerwca 2028 roku. Legia zarobi na jego transferze około 250 tys. euro. Możliwe, że suma urośnie jeszcze o opcjonalne bonusy - informują media.
W niedzielę Legia podejmie GKS Katowice w meczu 4. kolejki ekstraklasy.
