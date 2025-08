Szulczek rozstał się z Ruchem za porozumieniem stron

Ruch pod wodzą Szulczka w trzech meczach nowego sezonu zdobył 4 punkty. Szefowie klubu z Chorzowa oczekiwali lepszego startu. Dlatego zdecydowano o zakończeniu współpracy z dotychczasowym opiekunem zespołu. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Ruch dogadał się z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski

Wtorkowy trening "Niebieskich" mają poprowadzić asystenci Szulczka: Sławomir Jarczyk i Adrian Gach. To jednak rozwiązanie tymczasowe. Według Tomasza Włodarczyka z serwisu "Meczyki.pl" wkrótce ster w Ruchu przejmie Waldemar Fornalik. Podobno obie strony już ustaliły warunki współpracy.

Fornalik wraca do pracy i do Ruchu

Dla Fornalika będzie to też powrót na ławkę trenerską po dłuższej przerwie. Były selekcjoner biało-czerwonych pozostawał bezrobotny od września 2024, kiedy rozstał się z Zagłębiem Lubin. Jednocześnie dla Fornalika to kolejny powrót do pracy w chorzowskim klubie. 62-letni szkoleniowiec w przeszłości już kilkakrotnie pełnił role pierwszego trenera "Niebieskich".