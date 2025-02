Czarny weekend Feio

Miniony weekend nie był udany dla Feio. Jego "dramat" zaczął się w sobotę. Legia w katastrofalnym stylu przegrała z Radomiakiem Radom. Po tej porażce mająca walczyć o mistrzostwo Polski drużyna spadła na piąte miejsce w tabeli i do liderującego Lecha Poznań traci aż osiem punktów.

Feio swoim zachowaniem na ławce trenerskiej w Radomiu dostosował się do poziomu, jaki na boisku zaprezentowali jego podopieczni. Był on bardzo niski. W efekcie Portugalczyk został odesłany przez sędziego Łukasza Kuźmę na trybuny. Trener Legii nie mogąc pogodzić się z decyzją jeszcze na odchodne ubliżył jednemu z arbitrów, za co może go spotkać dodatkowa kara.

Adwokat ujawniła kłopoty obyczajowe Feio

Na tym nie koniec. W niedzielę wieczorem wybuchła kolejna bomba. Tym razem natury obyczajowej. Adwokat Aleksandra Kossakowska w mediach społecznościowych oraz w programie "Weszło TV" zarzuciła Feio unikanie odpowiedzialności związanej z procedurą ustalenia ojcostwa.

Środa sądnym dniem Feio w Legii

Jak widać z powyższego nad głową trenera Legii zebrały się czarne chmury. W środę jego zespół w Pucharze Polski będzie podejmował przy Łazienkowskiej Jagiellonię Białystok. Brak awansu będzie najpewniej oznaczał dla Feio zwolnienie.

Czy słynący z wybuchowego temperamentu i "ciągłych" skandali szkoleniowiec będzie miał problem ze znalezieniem nowego pracodawcy? Jak się okazuje 35-latek w znalezieniu nowego klubu może liczyć na pomoc jednej z największych agencji menedżerskich, która zajmuje się interesami gwiazd światowego futbolu.

Feio w jednym teamie z Ronaldo i Mourinho

Krzysztof Marciniak ze stacji Canal Plus w programie na kanale meczyki.pl ujawnił, że Feio podpisał niedawno umowę ze słynnym agentem Jorge Mendesem, który jest właścicielem agencji menadżerskiej Gestifute.

Z usług Mendesa korzysta m.in. Cristiano Ronaldo i Jose Mourinho. Feio nie ukrywa, że jego marzeniem jest praca w roli trenera, którejś z pięciu najsilniejszych lig w Europie. Czy po ewentualnym zwolnieniu z Legii Portugalczyk przeniesie się do Anglii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec lub Feancji? Czas pokaże.