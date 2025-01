Legia na Alfarelę wydała milion euro

Alfarela do Legii trafił z Bastii. 27-latek w barwach zespołu z Korsyki zaliczył udany poprzedni sezon. Dla swojej byłej drużyny strzelił we francuskiej Ligue 2 w rozgrywkach 2023/24 dwanaście goli.

Zainteresowała się nim Legia, która na zakup piłkarza wydała milion euro. Jak się okazało na jesieni nie były to dobrze zainwestowane pieniądze.

Alfarela w barwach Legii tylko raz trafił do siatki

Alfarela łącznie w barwach warszawskiego zespołu rozegrał niecałe 500 minut. Na swoi koncie zapisał tylko jedno trafienie.

Jeszcze przed zakończeniem pierwszej części sezonu Ekstraklasy pojawiły się informacje, że w przerwie zimowej Legia będzie chciała pozbyć się Francuza.

Legia nie skreśla Francuza

To udało się tylko częściowo. Alfarela najbliższe poł roku spędzi na zasadzie wypożyczenia do Kallithei. W oficjalnym komunikacie Legia poinformowała, że definitywnie nie skreśla napastnika, ale liczy, że w Grecji zawodnik będzie regularnie grał i w efekcie wróci do Warszawy w lepszej dyspozycji niż jest obecnie.