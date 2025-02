Vinagre robi w Legii furorę

Ruben Vinagre w swoim piłkarskim CV może się pochwalić grą dla takich zespołów jak: AS Monaco, Sporting Lizbona, Wolverhampton Wanderers, Olympiakos Pireus, Hull City, Everton czy Hellas Werona. Na koncie ma występy w Lidze Europy i Lidze Mistrzów.

Vinagre do Legii trafił latem. Został wypożyczony ze Sportingu z opcją pierwokupu. Do tej pory w Legii zagrał w 28 meczach, w których zaliczył 9 asyst. Portugalczyk jest jednym z najbardziej widowiskowo grających piłkarzy na polskich boiskach. Według statystyk to najczęściej dośrodkowujący zawodnik Ekstraklasy. 25-latek ma też najwyższą skuteczność dryblingu.

Vinagre związał się z Legią do 2028 roku

O tym, że Legia zdecyduje się definitywnie wykupić Vinagre mówiło się już od dłuższego czasu. Ostatecznie do oficjalnego transferu doszło dziś. Legioniści zapłacili 2,5 mln euro i podpisali z piłkarzem kontrakt ważny do czerwca 28 roku.

Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ czuję się świetnie od momentu, kiedy dołączyłem do Legii. Zarząd jest pewny moich umiejętności i tego, co dotychczas pokazałem. Chcę dać Legii jeszcze więcej – to dopiero początek. Uwielbiam presję. Myślę, że dlatego tak dobrze tu pasuję – wśród kibiców, zarządu i pracowników. Walczymy o wszystko i ja też będę robić wszystko, żeby pomóc moim kolegom z drużyny i całemu klubowi osiągnąć nasze cele - powiedział Ruben Vinagre w rozmowie z klubowymi mediami.

Legia przebiła Lecha

Tym samym Legia pobiła transferowy rekord Polski. Dotychczas najdroższymi zawodnikami sprowadzonymi do Polski byli Ali Gholizadeh i Patrik Walemark. Obaj kosztowali Lecha Poznań po 1,8 miliona euro.

Sporting otrzyma 1,25 mln euro, a reszta trafi do Wolverhampton, które zagwarantowało sobie 50 proc. od kolejnej sprzedaży zawodnika.