Roma uparła się na Ziółkowskiego

O transferze Ziółkowskiego do Romy głośno jest już od kilku tygodni. Włosi kilka dni temu złożyli Legii pierwszą ofertę. Propozycja została jednak odrzucona. Klub z Warszawy zaakceptował wysokość kwoty transferowej, ale oprócz 6 milionów euro i 1,5 mln euro bonusów oczekiwał jeszcze procentu od ewentualnej przyszłej sprzedaży 20-letniego zawodnika.

Reklama

Legia i Roma nie osiągnęły porozumienia. Włosi jednak nie zrezygnowali z Ziółkowskiego. Rzymianie przygotowali kolejną ofertę. Tym razem znalazł się w niej zapis o 10 procentach od następnego transferu Ziółkowskiego.

Ostatni mecz Ziółkowskiego w Legii

Dziś Legia rozegra rewanżowe spotkanie 3. rundy eliminacji do Ligi Europy z AEK Larnaka. Według informacji dziennika "Corriere dello Sport" dla Ziółkowskiego będzie to pożegnalne spotkanie. Po nim przeprowadzi się do stolicy Włoch i będzie grał w barwach Romy.

Szymański w Legii, Arreiol wkrótce do niego dołączy

Odejście Ziółkowskiego nie oznacza, że w szatni Legii zrobi się więcej miejsca. Zdobywcy Pucharu Polski już potwierdzili transfer Damiana Szymańskiego z AEK Ateny. 30-letni pomocnik związał się z "wojskowymi" 4-letnim kontraktem, do 2029 roku.

Transfer 18-krotny reprezentant Polski nie jest ostatnim wzmocnieniem Legii. Drugim będzie Henrique Arreiol. 20-letni portugalski defensywny pomocnik podobnie jak Szymański ma przed sobą do zaliczenia testy medyczne. Jeśli wychowanek Sportingu Lizbona je zaliczy, to podpisze z legionistami czteroletni kontrakt.