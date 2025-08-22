Bayern w pierwszej połowie rozstrzygnął losy meczu

Bayern już do przerwy prowadził 3:0. Jako pierwszy piłkę w bramce umieścił Olise.

Później Serge Gnabry asystował przy trafieniach Diaza i Olise.

Kane "dobił" RB Lipsk

Druga połowa była popisem Kane'a, który trzykrotnie pokonał bramkarza RB Lipsk - Węgra Petera Gulacsiego.

W zeszłym sezonie Bayern zdobył mistrzostwo Niemiec po raz 34. Natomiast Kane drugi raz z rzędu został królem strzelców Bundesligi. Przebieg meczu otwarcia na Allianz Arena wskazuje na to, że klub z Monachium i angielski napastnik mogą powtórzyć te dokonania w tym sezonie.

Historyczna porażka RB Lipsk

RB Lipsk pierwszy raz w historii doznał tak dotkliwej porażki. "Byki" wcześniej nie przegrały różnicą sześciu bramek. Klub został założony w 2009 roku, a siedem lat później zadebiutował w Bundeslidze.