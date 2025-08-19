Dobry start Legii pod wodzą Iordanescu
Legia po 5. kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. "Wojskowi" cały czas też mają szansę na awans do fazy ligowej europejskich pucharów. O tym czy zakwalifikują się do Ligi Konferencji zdecyduje dwumecz ze szkockim Hibernian.
Opiekun Legii na celowniku arabskich szejków
Jeśli wierzyć doniesieniom rumuńskich mediów, to nawet w przypadku awansu nie jest pewne, że Legię na europejskiej arenie poprowadzi Iordanescu. Obecny opiekun warszawskiego zespołu znalazł się na celowniku arabskich szejków.
Były selekcjoner reprezentacji Rumunii ma ofertę pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Iordanescu kuszony jest przez szefów tamtejszej Al Jaziry. To nie pierwsze podchody tego klubu pod Rumuna. Teraz jednak przygotowana oferta mocno przewyższa warunki jakie 47-letni trener ma zagwarantowane przez Legię.
Wszystko zależy od trenera Legii
Propozycja rocznego kontraktu Al Jaziry dla Iordanescu opiewa bowiem aż na 3 miliony euro. Szkoleniowiec w swojej umowie z Legią ma zapisaną klauzulę umożliwiającą wcześniejsze rozwiązanie kontraktu. Opiewa ona na 400 tysięcy euro. Arabowie są skłonni ją zapłacić, więc muszą tylko przekonać Rumuna, by zgodzi się na zmianę pracodawcy.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję