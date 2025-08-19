Dobry start Legii pod wodzą Iordanescu

Legia po 5. kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. "Wojskowi" cały czas też mają szansę na awans do fazy ligowej europejskich pucharów. O tym czy zakwalifikują się do Ligi Konferencji zdecyduje dwumecz ze szkockim Hibernian.

Opiekun Legii na celowniku arabskich szejków

Jeśli wierzyć doniesieniom rumuńskich mediów, to nawet w przypadku awansu nie jest pewne, że Legię na europejskiej arenie poprowadzi Iordanescu. Obecny opiekun warszawskiego zespołu znalazł się na celowniku arabskich szejków.

Były selekcjoner reprezentacji Rumunii ma ofertę pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Iordanescu kuszony jest przez szefów tamtejszej Al Jaziry. To nie pierwsze podchody tego klubu pod Rumuna. Teraz jednak przygotowana oferta mocno przewyższa warunki jakie 47-letni trener ma zagwarantowane przez Legię.

Wszystko zależy od trenera Legii

Propozycja rocznego kontraktu Al Jaziry dla Iordanescu opiewa bowiem aż na 3 miliony euro. Szkoleniowiec w swojej umowie z Legią ma zapisaną klauzulę umożliwiającą wcześniejsze rozwiązanie kontraktu. Opiewa ona na 400 tysięcy euro. Arabowie są skłonni ją zapłacić, więc muszą tylko przekonać Rumuna, by zgodzi się na zmianę pracodawcy.