Imaz bohaterem meczu w Radomiu

Jagiellonia w 5. kolejce musiała odrabiać straty. Goście w Radomiu przegrywali po trafieniu Jana Grzesika. Białostoczanie mają jednak w swoich szeregach niezawodnego Imaza. 34-latek w ekipie prowadzonej przez Adriana Siemieńca jest nie do zastąpienia.

Imaz w Radomiu dwa razy wpisał się na listę strzelców i zapewnił Jagiellonii trzy punkty. Druga ze zdobytych bramek przez Hiszpana w niedzielę była wyjątkowa. To był setny gol piłkarza z Hiszpanii w polskiej Ekstraklasie.

Pech Imaza okazał się szczęściem Jagiellonii

Co ciekawe w wejściu do "Klubu stu" Imazowi pomogła... kontuzja.Gdyby nie ona to już dawno nie byłoby go w Białymstoku - mówi Ireneusz Mamrot, który sprowadzał Hiszpana z Wisły Kraków do Jagiellonii.

W listopadzie 2021 roku Imaz doznał urazu na treningu. Kontuzja wyłączyła gwiazdora Jagiellonii z gry na kilka miesięcy. Pech Imaza okazał się szczęściem Jagiellonii. Za pół roku kończył mu się kontrakt. Zainteresowanie nim było spore. Miał oferty z krajów arabskich. Gdyby nie uraz to nikt by go w klubie nie zatrzymał. Kontuzja wszystko zmieniła - wspomina gość "Dziennika Sportowego".

Setny gol Imaza wzbudził kontrowersje

Setny gol Imaza w Ekstraklasie wzbudził wielkie kontrowersje. Nawet eksperci sędziowscy są podzieleni, czy ta bramka powinna zostać uznana. Były arbiter Rafał Rostkowski jest przekonany, że w tej sytuacji powinien być odgwizdany "spalony". Natomiast inny "emerytowany" sędzia, Adam Lyczmański uważa, że do złamania przepisów nie doszło.

Jako trenerzy mamy ciężki kawałek chleba. Przepisy co chwilę się zmieniają. Jest w nich zbyt dużo interpretacji. Kiedyś podobną bramkę moja Jagiellonia strzeliła w meczu z Legią Warszawa. Sytuacja była bardzo podobna do tej z Radomia. Wtedy gol nie został zaliczony. Nie żale się, ale podaje to jako przykład. Niemal identyczne sytuacje, a dwie różne interpretacje. Sędziowie zawsze się obronią. Mi ciężko jest to zrozumieć. Moim zdaniem piłkarz Jagiellonii, który był na pozycji spalonej miał wpływ na zachowanie obrońcy Radomiaka, który popełnił błąd - tłumaczy Mamrot.