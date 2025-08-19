Władze niemieckiej piłki wszczęły dochodzenie

Domniemane przypadki rasistowskich wyzwisk miały miejsce w niedzielę podczas pierwszej rundy meczów Pucharu Niemiec. Dotyczyły wyjazdowych wygranych klubów wyżej notowanych. Drugoligowe Schalke 04 zwyciężyło 1:0 czwartoligowy Lokomotive Lipsk, a drugoligowe Kaiserslautern pokonało 7:0 piątoligowy RSV Eintracht.

Opowiadamy się za różnorodnością i szacunkiem oraz solidaryzujemy się z osobami poszkodowanymi, a także z tymi, którzy bronią naszych wartości. W związku z tym komisja kontrolna DFB wszczęła dochodzenie w sprawie dwóch niedzielnych meczów Pucharu Niemiec - powiedział prezes DFB Bernd Neuendorf.

Schalke potępiło zachowanie kibiców

Mecz w Lipsku został przerwany w 13. minucie, kiedy pomocnik Schalke Christopher Antwi-Adjei, który jest czarnoskóry, zgłosił asystentowi sędziego rasistowskie obelgi ze strony kibiców. Antwi-Adjei, który jest reprezentantem Ghany, urodził się w Niemczech. Mecz został przerwany na około trzy minuty, po czym spiker stadionowy wezwał kibiców do zaprzestania używania dyskryminującego języka.

Antwi-Adjei był konsekwentnie wygwizdywany przez część publiczności za każdym razem, gdy miał piłkę przy nodze. Klub z Gelsenkirchen w oficjalnym komunikacie potępił te wydarzenia, podkreślając, że solidaryzuje się ze swoim zawodnikiem i stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji.

Szef FIFA zaniepokojony rasistowskimi incydentami

W meczu z RSV Eintracht rezerwowy zawodnik Kaiserslautern rozgrzewający się przy linii bocznej boiska miał być obiektem rasistowskich obelg ze strony kibiców w drugiej połowie. Klub nie podał nazwiska piłkarza w swoim oświadczeniu.

Z wielkim żalem informuję, że po raz drugi w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano przypadki rasistowskich obelg podczas meczów piłkarskich - powiedział Infantino, odnosząc się również do piątkowego incydentu o podłożu rasistowskim wobec zawodnika Bournemouth Antoine'a Semenyo na stadionie Liverpoolu.