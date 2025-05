Awantury kibiców Betisu i Chelsea we Wrocławiu

Do konfrontacji kibiców hiszpańskiego Realu Betis i angielskiego Chelsea Londyn – drużyn, które w środę zmierzą się w finale Ligi Konferencji - doszło we wtorek we wrocławskim Rynku i na pl. Solnym. Rzucano krzesłami z okolicznych ogródków piwnych. Interweniowała policja, trwa identyfikacja uczestników awantur.

Policja zapobiegła eskalacji

Rzecznik dolnośląskiej policji asp. szt. Łukasz Dutkowiak przekazał, że policja zareagowała "niezwłocznie po tym zajściu". "Czego skutkiem było to, że nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu i negatywnych zachowań. Kibice rozbiegli się w różnych kierunkach i obecnie policjanci pionu kryminalnego prowadzą czynności zmierzające do ich identyfikacji" – przekazał Dutkowiak.

Policja apeluje o zgłaszanie każdego wybryku chuligańskiego. Rzecznik podkreślił, że w mieście jest bardzo dużo funkcjonariuszy policji, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i fanom obu drużyn.

Kibice Betisu i Chelsea na ulicach Wrocławia

W środę na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozegrany zostanie finał Ligi Konferencji. Zmierzą się drużyny hiszpańskiego Realu Betis i angielskiego Chelsea Londyn. Pierwsi kibice obu drużyn przyjechali do stolicy Dolnego Śląska już we wtorek; widać ich szczególne w ścisłym centrum miasta.