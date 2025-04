Tego nikt się nie spodziewał. Legia Warszawa pokonała na Stamford Bridge Chelsea Londyn 2:1. "Wojskowi" pokazali się z bardzo dobrej strony i zasłużyli na zwycięstwo. To jednak nie wystarczyło do awansu, bo przed tygodniem przy Łazienkowskiej "The Blues" wygrali 3:0. Dzięki temu to oni zagrają w półfinale Ligi Konferencji.