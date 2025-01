Krychowiak mieszkał w kilku krajach

Krychowiak bardzo wcześniej wyjechał z Polski. W 2007 roku trafił do Bordeaux. We Francji grał do 2014 roku. Potem przeniósł się do Hiszpanii, by po kolejnych dwóch latach wrócić nad Sekwanę.

Później grał jeszcze w Anglii, Rosji, Grecji i Arabii Saudyjskiej. Aktualnie Krychowiak kontynuuje karierę na Cyprze. Czy to będzie jego ostatni przystanek na futbolowym szlaku? Kontrakt piłkarza z Anorthosis Famagusta wygasa pod koniec maja.

Krychowiak nie wróci do Polski

Pewne jest, że po przejściu na sportową emeryturę Krychowiak nie zostanie na Cyprze. 34-latek nie zamierza też wracać na stałe do Polski.

Krychowiak w rozmowie z magazynem "Forbes" zdradził, że po zakończeniu kariery wraz ze swoją żoną Celią Jaunat zamieszka w Paryżu.

Krychowiak lubi spacerować po Paryżu

Był pomocnik reprezentacji Polski jest właścicielem luksusowego apartamentu w stolicy Francji. Z jego okien widać Wieżę Eiffla i Łuk Triumfalny.

Paryż to miasto-muzeum. Nawet idąc do sklepu po bułki, czujesz się, jakbyś zwiedzał. Każdy budynek ma w sobie jakąś historię. Nie jestem fanem spacerowania, ale po Paryżu uwielbiam to robić - wyjaśnił.