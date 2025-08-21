Lewandowski jak wino

Myślę, że mój wiek nie ma znaczenia. Moje ciało nie ma 34 lat, jest dużo młodsze. Czuję się lepiej niż na przykład w wieku 29 lat - powiedział Lewandowski latem 2022 roku, na pierwszej konferencji prasowej po oficjalnej prezentacji na Camp Nou, gdy przeszedł do Barcelony z Bayernu Monachium.

Od tego czasu minęły trzy lata i napastnik reprezentacji Polski zapewne mógłby powtórzyć te słowa. Nawet mimo faktu, że w poprzednim sezonie i na początku obecnego zmagał się z drobnymi kontuzjami, które powodowały absencję w niektórych meczach.

Lewandowski wraca do reprezentacji Polski

Lewandowski ostatnio narzekał na uraz mięśnia uda. Opuścił spotkanie inauguracyjnej kolejki z Mallorcą (3:0), ale już na kolejne - sobotnie z Levante - ma być gotowy.

Wszystko wskazuje więc na to, że nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban będzie mógł skorzystać z jego usług w zbliżających się meczach eliminacji mistrzostw świata - 4 września z Holandią w Rotterdamie i trzy dni później z Finlandią w Chorzowie.

A jeszcze dwa miesiące temu obecność Lewandowskiego w kadrze narodowej stała pod dużym znakiem zapytania. Słynny napastnik, tłumacząc się zmęczeniem sezonem, nie wziął udziału w czerwcowym zgrupowaniu. Wkrótce potem doszło do... trzęsienia ziemi w reprezentacji.

Kilka dni przed wyjazdowym meczem z Finlandią ówczesny selekcjoner Michał Probierz podjął decyzję o odebraniu Lewandowskiemu opaski kapitana, który w odpowiedzi zrezygnował z występów pod wodzą tego szkoleniowca. Atmosfera wokół kadry była fatalna. 10 czerwca biało-czerwoni przegrali w Helsinkach 1:2, a kilkadziesiąt godzin później Probierz zrezygnował z pracy. Nominacja Urbana na jego następcę sprawiła, że Lewandowski wróci do reprezentacji.

Dotychczasowy rozbrat z nią napastnika Barcelony oczywiście odbił się szerokim echem w polskim (i nie tylko) futbolu, ponieważ mowa o zawodniku wybitnym, od lat jednym z najlepszych na świecie.

COVID-19 zabrał Lewandowskiemu Złotą Piłkę

W styczniu 2022 roku po raz drugi w karierze i jednocześnie drugi z rzędu wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku (za 2021 rok, a wcześniej za 2020). Mamy wielkie szczęście oglądać na żywo najlepszego polskiego piłkarza w historii! - napisał wówczas na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza.

Jedyne, czego brakuje Lewandowskiemu w kolekcji indywidualnych wyróżnień, to Złotej Piłki magazynu "France Football". Pod koniec listopada 2021 roku zajął drugie miejsce, swoje najwyższe w tym plebiscycie i w historii polskiego futbolu. Tylko dwóch biało-czerwonych było wcześniej w czołowej trójce - w 1974 roku trzecie miejsce zajął Kazimierz Deyna, a w 1982 roku również na trzeciej pozycji uplasował się Zbigniew Boniek.

Lewandowski był faworytem plebiscytu "France Football" w 2020 roku, gdy zdobył z Bayernem wszystkie możliwe trofea, został m.in. królem strzelców Ligi Mistrzów (15 goli), ale wówczas nie przyznano prestiżowej nagrody z powodu pandemii COVID-19.

Lewandowski poprawił rekord Muellera

Lewandowski w wieku 37 lat wciąż zachwyca kibiców, pokazując, że zdrowy tryb życia i ogromny apetyt na gole mogą znacznie opóźnić sportową emeryturę. Zasłynął szczególnie w sezonie 2020/21, wówczas w barwach Bayernu Monachium, gdy po raz kolejny został królem strzelców Bundesligi - z dorobkiem 41 goli, czym poprawił rekord słynnego Gerda Muellera, a także zapewnił sobie Złoty But, czyli nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza lig europejskich.

Kariera urodzonego 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie piłkarza od początku układała się wzorcowo - na boisku i poza nim. Król strzelców na trzecim poziomie rozgrywkowym w 2007 roku, rok później podobny tytuł na zapleczu ekstraklasy (oba w barwach Znicza Pruszków), a w 2010 roku - już jako piłkarz Lecha Poznań - król strzelców ekstraklasy.

W styczniu 2009 roku Lewandowski został uznany przez brytyjski "Times" jednym z 50 najbardziej obiecujących graczy świata poniżej 23 lat. Szybko udowodnił, że wybór był nieprzypadkowy, a z każdym kolejnym sezonem wspinał się w hierarchii najlepszych piłkarzy globu.

Legia nie poznała się na talencie Lewandowksiego

Napastnik, który w 2006 roku kosztował Znicz pięć tysięcy złotych (wcześniej grał w rezerwach Legii), w czerwcu 2010 roku przeszedł z Lecha do Borussii Dortmund za 4,5 mln euro. Wtedy wydawało się, że "Kolejorz" zrobił świetny interes, ale szybko okazało się, że jeszcze lepiej wyszli na tym Niemcy.

Z BVB wywalczył dwa razy mistrzostwo kraju, raz Puchar Niemiec, tytuł najlepszego strzelca Bundesligi (2014), a w maju 2013 roku wystąpił w finale Ligi Mistrzów (porażka 1:2 na Wembley z... Bayernem).

Latem 2014 roku, na zasadzie wolnego transferu, Lewandowski przeszedł do Bayernu, gdzie kontynuował kolekcjonowanie trofeów. Osiem razy mistrzostwo Niemiec, trzy razy Puchar Niemiec i kolejnych sześć tytułów króla strzelców tamtejszej ekstraklasy (2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022). Niezwykle udany był dla niego 2020 rok, okraszony pierwszym w karierze triumfem w Lidze Mistrzów - po finałowym zwycięstwie nad PSG 1:0.

Lewandowski pierwszym Polakiem w Barcelonie

Największym echem odbiła się oczywiście koronacja na Piłkarza Roku FIFA. Wobec nieprzyznania z powodu pandemii Złotej Piłki za 2020, właśnie plebiscyt światowej federacji, w którym głosują selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, dziennikarze oraz internauci, stał się najważniejszym w 2020 roku. Na początku października 2020 Lewandowski został natomiast zwycięzcą plebiscytu na Piłkarza Roku UEFA za sezon 2019/20.

W lipcu 2022 roku Lewandowski po raz kolejny w swojej karierze dokonał rzeczy historycznej w polskim futbolu. Został pierwszym z biało-czerwonych, który założył koszulkę Barcelony. Podpisał wówczas kontrakt obowiązujący do 2026 roku, a kwota transferu wyniosła 45 milionów euro plus 5 milionów zmiennych.

Od tego czasu, w ciągu trzech sezonów, zdobył z Barceloną dwukrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025), raz Puchar Hiszpanii (2025) i dwukrotnie Superpuchar Hiszpanii. W 2023 roku sięgnął po koronę króla strzelców Primiera Division (23 gole).

Miniony sezon zakończył z 27 trafieniami w hiszpańskiej ekstraklasie (ustąpił o cztery Francuzowi Kylianowi Mbappe). Łącznie w ciągu trzech lat zdobył dla Barcelony 101 bramek, licząc wszystkie rozgrywki. Lewandowski w całej dotychczasowej karierze klubowej wywalczył 31 trofeów.

Syn judoki i siatkarki, mąż reprezentantki Polski w karate

Ojciec Lewandowskiego był judoką, grał również w piłkę w Hutniku Warszawa. Mama była siatkarką w pierwszej lidze, w barwach AZS Warszawa. Żona Anna, z którą ma dwie córeczki - Klarę i Laurę - z powodzeniem uprawiała karate, była reprezentantką Polski. Obecnie jest m.in. znaną trenerką fitness, dietetyczką, specjalistką do spraw żywienia, promującą zdrowy i aktywny tryb życia.

Lewandowski z kadrą jeszcze nic nie wygrał

Lewandowski w drużynie narodowej zadebiutował 10 września 2008 roku w wygranym 2:0 wyjazdowym spotkaniu eliminacji MŚ 2010 z San Marino. Jak w wielu innych inauguracyjnych występach, zdobył bramkę. Do tej pory koszulkę z orzełkiem założył 158 razy i strzelił 85 goli, co w obu przypadkach jest rekordem w historii reprezentacji Polski.

Od grudnia 2014 roku - aż do czerwca 2025 - pełnił funkcję kapitana biało-czerwonych. Na razie nie wiadomo, czy Urban odda mu "zabraną" przez Probierza opaskę.

Mimo imponujących statystyk w reprezentacji na pewno może czuć niedosyt, jeśli chodzi o występy na dużych turniejach. Uczestniczył w MŚ 2018 i 2022, a także na Euro 2012, 2016, 2021 i 2024. W sześciu wielkich turniejach strzelił łącznie osiem goli, a w pięciu (oprócz mistrzostw Europy 2024) zagrał w każdym meczu od pierwszej do ostatniej minuty.

Najlepiej poszło mu na przełożonym o rok z powodu pandemii Euro 2021. Strzelił trzy gole - jednego z Hiszpanią (1:1) i dwa ze Szwecją (2:3). Biało-czerwoni zajęli jednak ostatnie miejsce w grupie, na co duży wpływ miała inauguracyjna porażka 1:2 ze Słowacją.

Najlepszy wynik z reprezentacją osiągnął pięć lat wcześniej - na Euro 2016 we Francji, gdy prowadzona wówczas przez Adama Nawałka drużyna dotarła do ćwierćfinału. Mecz z Portugalią przegrała w rzutach karnych, ale wcześniej - już na początku spotkania - Lewandowski zdobył swoją jedyną bramkę w tym turnieju.

Natomiast najbardziej nieudany był dla "Lewego" mundial 2018 w Rosji, zakończony szybkim odpadnięciem z grupy. Trener Nawałka rozstał się po turnieju z kadrą, a sam kapitan, który nie trafił do siatki ani razu, za swój występ zebrał sporo krytyki. W plebiscytach niektórych zagranicznych gazet został wybrany do jedenastki największych rozczarowań imprezy.

Lewandowski goni Messiego i Ronaldo

Wśród licznych rekordów Lewandowskiego zwracają uwagę trzy - wspomniane 41 goli w jednym sezonie Bundesligi, najszybszy hat-trick w reprezentacji Polski (w ciągu czterech minut w meczu eliminacji ME 2016 z Gruzją w Warszawie), a także pięć goli w ciągu dziewięciu minut w ligowym spotkaniu z Wolfsburgiem we wrześniu 2015 roku.

Z dorobkiem 105 goli zajmuje natomiast trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów. Na czele historycznego zestawienia jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 140 goli, drugie miejsce zajmuje Argentyńczyk Lionel Messi - 129. Obaj występują obecnie w klubach poza Europą.

Lewandowski zarabia krocie nie tylko na boisku

Przez lata jednym z jego menedżerów był Cezary Kucharski, z którym obecnie toczy spór sądowy. Od 2018 roku o jego interesy dba m.in. słynny w środowisku Izraelczyk Pini Zahavi. Duże pieniądze przynosi Lewandowskiemu nie tylko gra w piłkę, ale również rozważne inwestowanie poza boiskiem.

Jest fanem i amatorem tenisa. Np. w 2022 roku był w Paryżu na decydujących meczach wielkoszlemowego turnieju French Open, gdy w gronie kobiet triumfowała Iga Świątek. Interesuje się również padlem. Uwielbia sporty samochodowe - do tego stopnia, że na początku czerwca machał na mecie flagą w szachownicę podczas wyścigu mistrzostw świata Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii.

Od lat udziela się charytatywnie i wspiera różne inicjatywy społeczne. W 2014 roku został Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF, a we wrześniu 2021 był ambasadorem rozgrywanych w Krakowie mistrzostw Europy w ampfutbolu.