Szczęsny wraca do podstawowego składu

W ostatnim meczu ligowym niemiecki szkoleniowiec dokonał wielu zmian w składzie Barcelony. Flick dał odpocząć praktycznie wszystkim kluczowym zawodnikom swojego zespołu. Na ławce rezerwowych usiadł nawet Wojciech Szczęsny, który od stycznia jest podstawowym brakarzem Katalończyków.

Polka między słupkami zastąpił Marc-Andre ter Stegen, który od września leczył kontuzję. W meczu z Interem do bramki wróci Szczęsny. To już wcześniej zapowiedział Flick. A co z Lewandowskim? Kapitan reprezentacji Polski usiądzie na ławce rezerwowych.

Lewandowski asem w rękawie Flicka

Według hiszpańskich dziennikarzy "Lewy" ma być tajną bronią w rewanżowym pojedynku na Giuseppe Meazza. Media są przekonane, że najlepszy polski piłkarz pojedynek z Interem zacznie na ławce rezerwowych, ale będzie asem w rękawie, którego w odpowiednim momencie użyje Flick.

Lewandowski strzela jak na zawołanie

Lewandowski w obecnym sezonie przeżywa drugą młodość. 36-letni snajper w rozgrywkach La Liga zdobył aż 25 bramek, do tego dołożył 11 trafień w Lidze Mistrzów, trzy w Pucharze Króla, jedno w hiszpańskim w superpucharze oraz dwie dla reprezentacji Polski. Dlatego jego nieobecność w składzie Barcelony była sporym osłabieniem dla ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka.

W pierwszym meczu między Barceloną, a Interem padł remis 3:3. Wynik nie przesądza sprawy awansu. Rewanżowy pojedynek w Mediolanie poprowadzi polski sędzia, Szymon Marciniak.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Interem:

Wojciech Szczęsny - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres