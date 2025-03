W mediach i internecie wrze po decyzji Szymona Marciniaka, który nie uznał gola Juliana Alvareza. Polski sędzia po analizie VAR dopatrzył się, że piłkarz Atletico Madryt podczas wykonywania rzutu karnego dwukrotnie dotknął piłki, co jest niezgodne z przepisami. Ta decyzja miała wpływ na to, że do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po serii "jedenastek" awansował Real Madryt. Teraz w kontrowersyjnej sprawie stanowisko zajęła UEFA.