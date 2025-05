Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia rewanżowego meczu półfinału Ligi Mistrzów, w którym Inter Mediolan podejmować będzie Barcelonę. Polski sędzia nie jest zbyt szczęśliwy dla obu zespołów. Więcej pozytywnych wspomnień ma z nim Robert Lewandowski, który we wtorek może wrócić do gry po kontuzji.