Piłkarz oddał ziemniaki do klubowej kuchni

Soulas strzelił pierwszego gola w wygranym 3:2 meczu swojego klubu z Nordsjaelland. Po ostatnim spotkaniu dostałem 55 kg ziemniaków. Oddałem je do klubowej kuchni, a oni przekazali część do restauracji społecznej Parasollen w Haderslev – powiedział agencji AFP 26-letni obrońca.

To pierwszy raz, kiedy nagrodę dla zawodnika stanowi żywność. Sponsor meczu decyduje o prezencie. Uznał to za zabawne i teraz historia obiegła cały świat – wyjaśnił dyrektor klubu ds. komunikacji Jacob Ravn.

Soulas od pięciu lat gra w Danii

Pochodzący z Montpellier Maxime Soulas do 2020 roku grał w Holandii. Następnie przeniósł do Danii, najpierw do kopenhaskiego Amager, a później w 2021 roku do Sonderjyske, klubu, który właśnie awansował na najwyższy szczebel krajowych rozgrywek.