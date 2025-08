Przemysław Frankowski wraca do Francji. Były piłkarz Lens tym razem będzie grał w Rennes. Reprezentant Polski do nowego klubu został wypożyczony z Galatasaray Stambuł. Kontrakt piłkarza z nowym pracodawcą obowiązuje do końca sezonu 2025/26, ale zawarto opcję jego przedłużenia.