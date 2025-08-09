Sesko odrzucił ofertę Newcastle

Sesko wybrał "Czerwone Diabły", mimo że ich rywal z Premier League, Newcastle United, zaoferował wyższą sumę. Niemiecki klub podobno zaakceptował ofertę "Srok", ale Słoweniec ją odrzucił. Wolał związać się z Manchesterem United, który w dorobku ma 20 tytułów mistrza Anglii, ale po raz ostatni triumfował w 2013 roku.

Historia Manchesteru United jest oczywiście wyjątkowa, ale najbardziej ekscytuje mnie przyszłość. Kiedy omawialiśmy projekt, było jasne, że wszystko jest na swoim miejscu, aby ten zespół mógł się dalej rozwijać i wkrótce ponownie walczyć o największe trofea... To zdecydowanie idealne miejsce, aby osiągnąć maksymalny poziom i spełnić wszystkie moje ambicje - powiedział Sesko, cytowany w oświadczeniu klubu.

Lipsk zrobił dobry interes na Sesko

Sesko strzelił 21 bramek dla RB Lipsk w poprzednim sezonie, co daje mu łączną liczbę 39 trafień i ośmiu asyst w 87 meczach dla niemieckiej drużyny od 2023 roku. Do niego należy też dotychczasowy najwyższy transfer w słoweńskim futbolu - w 2023 roku Lipsk zapłacił za niego austriackiemu Salzburgowi 24 mln euro.

Manchester United rozgrywki Premier League rozpocznie 17 sierpnia spotkaniem u siebie z Arsenalem Londyn.