Haaland w garażu ma auto warte 4 mln funtów

Piłkarz zarabia - według brytyjskich i norweskich mediów - tygodniowo 500 tysięcy funtów, więc jak zauważył dziennik „Verdens Gang”, ten samochód to zaledwie kilka dni pracy i nie jest najdroższy w jego kolekcji.

W swoich garażach Haaland posiada jeszcze takie auta, jak Aston Martin DBC 707 za 350 tysięcy funtów, używany jako safety car w wyścigach F-1, Rolls-Royce Cullinan za 300 tys., Porsche 911 GT3 za 160 tys. i Ferrari 812 Competizione Aperta warty w Wielkiej Brytanii 1,9 miliona funtów. W marcu Haaland kupił jeszcze Bugatti Tourbillon za cztery miliony funtów, wyprodukowany w zaledwie 250 egzemplarzach.

Haaland 114. na liście najbogatszych Norwegów

Według norweskiego dziennika finansowego „Dagens Naerilngsliv” zakupy są formą poważnej inwestycji i większość z nich dokonana została razem ze znanym norweskim finansistą, największym w Skandynawii kolekcjonerem motoryzacyjnym Ole Ertvaagiem. Haaland i Ertvaag w ubiegłym roku kupili też razem Mercedsa AMG One za 3,2 miliona euro.

25-letni Haaland zajmuje obecnie 114. miejsce na liście najbogatszych Norwegów magazynu finansowego „Kapital”, który co roku we wrześniu publikuje listę 400 najbogatszych Norwegów. Magazyn wycenił jego majątek na 340 milionów euro.

Haaland rocznie zarabia krocie

Wydawany od 1971 roku prestiżowy magazyn publikuje co roku w wrześniu listę 400 najbogatszych Norwegów i podkreśla, że jest opracowywana zawsze według własnych wyliczeń i analiz, dostępnych informacji, po odjęciu podatków i szacowanych kosztów życia.

Dziennikarze podkreślili, że obliczają w sposób konserwatywny majątek netto i nie wliczają nieznanych im dochodów, jak premie od pracodawcy. Nie ulegają też spekulacjom na ich temat, więc majątek Haalanda jest z pewnością jeszcze większy. Jego roczne zarobki to z kolei tyle, ile zarabia 36 prezesów największych norweskich firm i koncernów razem wziętych - dodano.