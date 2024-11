Haaland "wisi" Szwajcarom 60 franków

Według norweskiego dziennika „Dagbladet” i szwedzkiego „Aftonbladet” powołujących się na szwajcarskie źródła powodem jest niezapłacony od dłuższego czasu mandat w wysokości 60 franków szwajcarskich.

Nie sprecyzowano za co go otrzymał i kiedy, ale pomimo wielu monitów dotychczas go nie zapłacił. Piłkarz odmówił komentarza na ten temat.

Haaland w Szwajcarii odwiedza ojca

Powodem częstych wizyt w tym kraju jest jego ojciec Alf-Inge Haland, który od roku po wyprowadzeniu się z Norwegii ze względów podatkowych mieszka tu na stałe.

Taka suma dla Haalanda to drobne

Jak skomentował Dagbladet 60 franków szwajcarskich to duża suma do zapłacenia dla piłkarskiego milionera i raczej szybko to zrobi, ponieważ wiosną Manchester City może spotkać się z Young Boys Berno, więc przyjazd do Szwajcarii będzie nieunikniony.