111 goli Haalanda w 125 meczach

Teraz jestem City bez względu na to, co się wydarzy - powiedział czołowy strzelec angielskiej ekstraklasy piłkarskiej. Haaland zdobył dla City 111 bramek w 125 meczach od czasu dołączenia do klubu z Borussii Dortmund w 2022 roku.

Chcę się dalej rozwijać, pracować, aby być coraz lepszym i dać z siebie wszystko, aby pomóc zespołowi osiągnąć więcej sukcesów w przyszłości - napisał w oświadczeniu 24-letni Haaland. Gdy kontrakt wygaśnie, norweski napastnik będzie miał 34 lata.

Manchester City przeżywa trudny okres

Wszyscy w klubie są absolutnie zachwyceni faktem, że Erling podpisał nową umowę - przyznał Txiki Begiristain, ustępujący dyrektor ds. piłkarskich City.

Umowa z Norwegiem została podpisana w trudnym dla City momencie, gdy klub oczekuje na werdykt po oskarżeniu go o 115 naruszeń zasad finansowych Premier League.