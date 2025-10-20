Karol Świderski strzelił swojego trzeciego gola w tym sezonie ligi greckiej. Reprezentant Polski do siatki Arisu Saloniki trafił już w 3. minucie. Jego Panathinaikos Ateny zremisował na wyjeździe 1:1. zdobył bramkę dla Panathinaikosu Ateny. W siódmej kolejce gola dla Kifisii strzelił Sebastian Musiolik.
Świderski nie zmarnował okazji
Świderski dostał prostopadłe podanie. Polak znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy. 28-letni napastnik nie zmarnował okazji i otworzył wynik spotkania.
Premierowy gol Musiolika w Grecji
Z kolei Musiolik, który trafił do siatki po raz pierwszy od tegorocznego transferu ze Śląska Wrocław. Polak strzelił gola ustalającego wynik na 2:2 w 86. minucie starcia z Asterasem Tripoli na stadionie rywala.
Drużyny Polaków sąsiadują w tabeli
Panathinaikos, który ma rozegrany o jeden mecz mniej, zajmuje siódme miejsce w tabeli z dziewięcioma punktami. Kifisia ma osiem i jest na ósmej pozycji.
