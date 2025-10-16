Kontrakt Skorupskiego w czerwcu dobiegał końca

Dotychczasowa umowa Skorupskiego obowiązywała do czerwca 2026. W rozgrywkach Serie A jego zespół zajmuje po sześciu kolejkach 7. miejsce z dorobkiem 10 punktów.

Skorupski z Zabrze trafił do Włoch

Skorupski rozegrał dotychczas 20 meczów w reprezentacji Polski. Obecnie jest podstawowym bramkarzem w kadrze Jana Urbana. W przeszłości stał w bramce Górnika Zabrze, Romy i Empoli.