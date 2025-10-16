Łukasz Skorupski zostaje w Bolonii. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski przedłużył kontrakt z włoskim klubem do 30 czerwca 2027 roku. Pochodzący z Zabrza 34-latek w barwach zespołu na co dzień występującego w Serie A gra od 2018 roku.
Kontrakt Skorupskiego w czerwcu dobiegał końca
Dotychczasowa umowa Skorupskiego obowiązywała do czerwca 2026. W rozgrywkach Serie A jego zespół zajmuje po sześciu kolejkach 7. miejsce z dorobkiem 10 punktów.
Skorupski z Zabrze trafił do Włoch
Skorupski rozegrał dotychczas 20 meczów w reprezentacji Polski. Obecnie jest podstawowym bramkarzem w kadrze Jana Urbana. W przeszłości stał w bramce Górnika Zabrze, Romy i Empoli.
